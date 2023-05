marktbericht Nach jüngster "Bullenfalle" DAX startet Stabilisierungsversuch Stand: 26.05.2023 07:42 Uhr

Einem Medienbericht zufolge gibt es nun Aussicht auf eine Einigung im US-Schuldenstreit. Doch die DAX-Anleger bleiben auf der Hut. Mehr als ein Stabilisierungsversuch scheint vorerst nicht drin.

Am Ende einer schwachen Woche tut sich der DAX weiter schwer. Der Broker IG taxiert den DAX rund eineinhalb Stunden vor XETRA-Auftakt nur minimal über seinem gestrigen Schlusskurs von 15.794 Punkten. Tags zuvor war der deutsche Leitindex zeitweise bis auf 15.726 Zähler gefallen. Die Kursverluste seit dem Rekordhoch bei 16.332 Stellen summieren sich damit in der Spitze bereits auf über 600 Punkte.

Mit Blick auf die jüngsten drastischen Kursverluste bei den deutschen Standardwerten warnen einige Marktbeobachter daher auch, die DAX-Käufer könnten in eine "Bullenfalle" getappt sein. Tatsächlich mehren sich die Anzeichen, dass es sich bei dem jüngsten Ausbruch auf ein neues Allzeithoch vor einer Woche um einen Fehlausbruch auf der Oberseite handelte. Getreu einer alten Börsenweisheit folgen auf solche Fehlausbrüche stets dynamische Abwärtsbewegungen.

Der US-Schuldenstreit hält die Anleger auch zum Wochenschluss weiter in Atem. Einem Medienbericht zufolge zeichnet sich nun eine baldige Lösung ab. Die Unterhändler der Demokraten und Republikaner hätten mit der Ausarbeitung eines Gesetzestextes begonnen, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Einige Details seien aber noch offen. Gestern hatte die Rating-Agentur Fitch den USA bereits mit einer Herabstufung der Top-Bonitätsnote "AAA" gedroht.

Schuldenstreit Ratingagentur Fitch stellt USA unter Beobachtung Grund ist der ungelöste Schuldenstreit. In den Verhandlungen deutet sich aber Bewegung an. mehr

Von der Wall Street kommen uneinheitliche Vorgaben für den DAX-Handel. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer auf 32.764 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 1,7 Prozent auf 12.698 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,9 Prozent auf 4151 Punkte zu.

Für bessere Laune sorgte eine optimistische Prognose bei Nvidia. Der Konzern rechnet mit einem Quartalsumsatz 50 Prozent über den Analystenerwartungen. Der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) bescherte dem US-Chiphersteller einen Nachfrageboom. Die Aktie von Nvidia sprang um 24 Prozent in die Höhe.

Der optimistische Ausblick des US-Chiperstellers Nvidia gibt zum Wochenschluss der Tokioter Börse Auftrieb, vor allem Werte aus der Halbleiterbranche sind gefragt. Rund eine halbe Stunde vor Handelsschluss in Tokio notiert der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,7 Prozent höher. An der Börse in Shanghai geht es 0,3 Prozent aufwärts.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar auf breiter Front Schwäche. Parallel dazu steigt der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0741 Dollar. Der schwächere Dollar kommt der Nachfrage nach den in Dollar notierenden Rohstoffen zugute, die Feinunze Gold notiert aktuell mit 1948 Dollar 0,4 Prozent höher.

Im DAX rückt am Morgen die VW-Aktie in den Fokus. Der Autokonzern und sein Tochterunternehmen Audi haben sich offenbar im Rahmen des Dieselbetrugsskandals mit dem US-Bundesstaat Texas auf eine Schadensgeldzahlung in Höhe von 85 Millionen Dollar geeinigt. Wie der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton in einer Erklärung mitteilte, haben die Unternehmen der Einigung grundsätzlich zugestimmt.

Der Chemiekonzern BASF stellt heute um 11 Uhr an seinem Stammsitz im pfälzischen Ludwigshafen ein neues Binnenschiff zum Transport wichtiger Rohstoffe auf dem Rhein vor. Mit dem Schiff mit geringem Tiefgang reagiert das Unternehmen auf das extreme Niedrigwasser des Rheins 2018. BASF transportiert 40 Prozent der Güter an seinem Stammwerk per Schiff.

Die Lufthansa expandiert nach Italien. Nach monatelangen Verhandlungen hat der MDAX-Konzern mit dem italienischen Staat die Übernahme eines Minderheitsanteils von 41 Prozent an der Fluggesellschaft Ita Airways vereinbart, wie es gestern in einer Mitteilung an die Börse hieß. Dafür sollen der Ita 325 Millionen Euro Eigenkapital aus Lufthansa-Barmitteln zufließen.

Lieferungen von Corona-Impfstoffen an Deutschland können voraussichtlich verringert und gestreckt werden. Das geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Unterlagen des Gesundheitsministeriums für den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor. Die deutsche Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Hersteller Pfizer/BioNTech von 2,1 Milliarden Euro werde voraussichtlich insgesamt um 500 Millionen Euro reduziert.

Der US-Autobauer Ford hat sich mit Tesla auf die gemeinsame Nutzung von Ladestationen in den USA geeinigt. Ford-Besitzer werden ihre E-Autos zum Jahresbeginn 2024 an mehr als 12.000 Tesla Stationen aufladen können. Die Vereinbarung macht Ford zum ersten großen Automobilhersteller, der Teslas Ladestandard einsetzt und damit Zugang zum größten Netz von Hochgeschwindigkeits-Ladestationen in den Vereinigten Staaten erhält.