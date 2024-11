marktbericht DAX kaum verändert erwartet Anleger halten vor US-Wahl den Atem an Stand: 04.11.2024 07:34 Uhr

Der DAX dürfte zunächst keine großen Sprünge machen. Die US-Wahl überschattet einfach alles an den Börsen. Ob neue Bestmarke oder Rutsch unter die 19.000 Punkte - ab Mittwoch scheint im DAX fast alles möglich.

Die Aktienmärkte befinden sich auf der Zielgeraden zur wohl spannendsten Börsenwoche des Jahres. Dass die US-Notenbank Fed einen Zinsentscheid trifft und die Berichtssaison mit weiteren Geschäftszahlen aufwartet, ist dabei allerdings schon eher Nebensache. Das Rennen um die US-Präsidentschaft zwischen Kamala Harris und Donald Trump überschattet einfach alles an den Börsen.

Die DAX-Anleger dürften sich zu Wochenbeginn mit neuen Engagements erst einmal zurückhalten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde ganz in Nähe ihres Vortagesschlusskurses. Am Freitag hatte sich der DAX mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 19.255 Punkte ins Wochenende verabschiedet, nachdem er am Vortag der 19.000-Punkte-Marke im Tief bedenklich nahe gekommen war.

Die Tatsache, dass die runde Marke dem Ansturm der DAX-Bären zunächst standhalten konnte, stimmt dabei aus technischer Perspektive kurzfristig durchaus etwas optimistisch. Zudem hält bislang die 50-Tage-Linie, die als Indikator für die mittelfristige Entwicklung gilt.

An der Wall Street war zum Wochenschluss die Kauflaune gestiegen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging am Freitag mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 42.052,19 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 5.728 Punkte, und die technologielastige Nasdaq stieg um 0,8 Prozent auf 18.239 Stellen.

Der Handel in Asien ist heute aufgrund eines Feiertags in Japan insgesamt recht dünn. An den chinesischen Aktienmärkten wagen sich immerhin ein paar Anleger hervor. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen steigt um 0,7 Prozent. Die Börse in Shanghai liegt 0,5 Prozent im Plus.

Neben den US-Präsidentschaftswahlen am Dienstag richten sich die Blicke der Anleger auf die Sitzung des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses vom 4. bis 8. November. Dort werden weitere Details zu den kürzlich angekündigten Konjunkturmaßnahmen erwartet.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar leichte Schwächen. Parallel dazu gewinnt der Euro 0,2 Prozent auf 1,0897 Dollar. Der Goldpreis tendiert bei 2.739 Dollar je Feinunze seitwärts. In der Vorwoche hatte das gelbe Edelmetall noch bei 2.790 Dollar eine neue Bestmarke aufgestellt.

Am Rohstoffmarkt ziehen die Ölpreise an, nachdem die OPEC+ ihre geplante Fördermengenerhöhung am Wochenende verschoben hat. Die Nordseesorte Brent verteuert sich um 1,7 Prozent auf 74,34 Dollar je Barrel (159 Liter). Die Entscheidung der Öl-Allianz, die für Dezember geplante Produktionssteigerung um 180.000 Barrel pro Tag um einen Monat zu verschieben, hat einige Marktteilnehmer überrascht. Experten der ING Bank sehen darin ein mögliches Signal für eine stärkere Preisstützung durch die OPEC+.

Im DAX könnte heute abermals die VW-Aktie einen Blick wert sein. Der Autobauer hat bei den laufenden Tarifverhandlungen auch den Wegfall von Bonuszahlungen an langjährige Mitarbeiter ins Spiel gebracht. So sollen unter anderem die Jubiläumsgratifikationen wegfallen. Nach dem derzeitigen Tarifvertrag wird für die 25-jährige Werkszugehörigkeit das 1,45-fache eines Monatsverdienstes und für eine 35-jährige Zugehörigkeit das 2,9-fache eines Monatsverdienstes als zusätzlicher Einmalbetrag brutto ausgezahlt.

Die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von US-Investorenlegende Warren Buffett baut ihren Anteil am iPhone-Konzern Apple weiter ab. Die Aktien des Elektronikherstellers im eigenen Bestand hatten Ende des dritten Quartals einen Wert von 69,9 Milliarden Dollar, wie Berkshire Hathaway am Samstag in Omaha (Nebraska) mitteilte. Rechnerisch hat Berkshire demnach rund ein Viertel seiner Papiere zwischen Ende Juni und Ende September verkauft. Unterdessen stieg der Bargeldbestand auf 325,2 Milliarden Dollar und erreichte damit einen Rekordwert.

Die Aktien des Chipherstellers Nvidia steigen am 8. November in den US-Auswahlindex Dow Jones Industrial Average auf. Für den Hersteller von Chips, die besonders für die Anwendungen rund um die Künstliche Intelligenz (KI) geeignet sind, muss der Chiphersteller Intel weichen, wie der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am Freitag nach Börsenschluss in New York mitteilte.