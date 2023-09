marktbericht Leichte Kursgewinne erwartet Wassertreten im DAX geht weiter Stand: 11.09.2023 07:41 Uhr

Der DAX dürfte auch zu Beginn der neuen Börsenwoche in seiner Spanne der vergangenen Monate verharren. Neue Impulse für die Aktienkurse werden im Wochenverlauf von der EZB erwartet.

Die Richtungssuche am deutschen Aktienmarkt geht auch zu Beginn der neuen Börsenwoche weiter. Der DAX dürfte vorbörslichen Indikationen mit einem kleinen Plus in den Handel starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent höher bei 15.765 Punkten. Am Freitag hatte das deutsche Börsenbarometer nach einer Berg- und Talfahrt 0,1 Prozent höher bei 15.714 Zählern geschlossen.

Im Handelsverlauf war der DAX am Freitag allerdings bis auf 15.577 Punkte zurückgefallen. Aus charttechnischer Perspektive bleibt damit die zentrale Unterstützungszone unterhalb von 15.500 Punkten weiterhin im Visier der Anleger. Seit Monatsbeginn hat der DAX bereits 1,3 Prozent eingebüßt. Der September wird damit seinem schlechten Ruf an der Börse bislang vollends gerecht.

Frische Impulse für die Finanzmärkte werden im Wochenverlauf von der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet, die am Donnerstag ihre Ratssitzung abhält. Experten zufolge ist es für die Währungshüter um Christine Lagarde die womöglich letzte Gelegenheit, die Zinsen nochmals anzuheben. Allerdings rechnen auch einige Ökonomen damit, dass die EZB bereits jetzt den Zinserhöhungszyklus pausieren oder gar beenden könnte.

Von der Wall Street kommen derzeit keine Kaufimpulse. Zwar konnten sich die großen Indizes zum Wochenschluss stabilisieren: Der Dow-Jones-Index stieg am Freitag um 0,2 Prozent auf 34.577 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 notierte 0,1 Prozent höher bei 4.457 Stellen. Der technologielastige Nasdaq legte ebenfalls 0,1 Prozent auf 13.762 Zähler zu. Auf Wochensicht verlor der S&P allerdings 1,3 Prozent, der Dow 0,8 Prozent und die Nasdaq 1,9 Prozent.

Die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche wirft bereits ihre Schatten voraus. Zuletzt waren die Sorgen vor einem längeren Zinserhöhungszyklus wieder gestiegen. In der neuen Woche stehen einige wichtige Daten an, darunter die US-Verbraucherpreise am Mittwoch.

Im Vorfeld der US-Inflationsdaten können sich die Anleger in Asien zu Wochenbeginn nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen. Die Börse in Shanghai legt aktuell 0,9 Prozent zu, während in Tokio Spekulationen auf ein Ende der ultralockeren Geldpolitik der Bank of Japan die Kurse drücken. Der japanische Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss 0,5 Prozent im Minus.

Der Euro kann sich oberhalb der Marke von 1,07 Dollar weiter stabilisieren. Im asiatischen Devisenhandel werden für einen Euro 1,0737 Dollar gezahlt. In der Vorwoche hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,0686 Dollar ein Drei-Monats-Tief markiert. Die Feinunze Gold kostet im frühen Handel 1.927 Dollar und damit 0,4 Prozent mehr.

Im DAX rückt die Covestro-Aktie am Morgen in den Fokus. Der Chemiekonzern will nach wochenlangen Spekulationen über ein Interesse von Abu Dhabi National Oil (Adnoc) nun mit dem Ölkonzern reden. Der Covestro-Vorstand beschloss im Hinblick auf das von Adnoc bekundete Interesse ergebnisoffene Gespräche aufzunehmen. Zuletzt war in Medien die Rede davon, dass die Araber informell 60 Euro je Aktie in Aussicht gestellt hätten, was einem Wert von 11,6 Milliarden Euro entspricht.

Wegen fehlender Motorteile aus Slowenien muss Volkswagen nun auch in Wolfsburg seine Produktion anpassen. "Ab Montag, 11. September, werden im Werk Wolfsburg vereinzelte Schichten ausfallen", sagte ein Sprecher. Auch in Emden und Osnabrück wurde die Produktion gedrosselt. Grund ist das jüngste Hochwasser in Slowenien, von dem ein Zulieferer von Motorteilen betroffen war.

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re scheut trotz verheerender Überschwemmungen und Waldbrände nicht vor der Übernahme weiterer Risiken dieser Art zurück. "Wir haben Appetit auf Naturkatastrophenrisiken", sagte Vorstandsmitglied Stefan Golling beim jährlichen Rückversicherer-Treffen gestern in Monte Carlo.

Mit großem Rückstand zu Wettbewerbern hat nun auch der Internetanbieter Vodafone seinen Glasfaser-Ausbau verstärkt. Ab sofort verlegten Bagger im nordrhein-westfälischen Neuss Glasfaser, um dort bis 2024 "Fiber to the Home" (FTTH) an gut 28.000 Haushalten und Firmen verfügbar zu machen, teilte Vodafone heute mit. Es geht um die Firma OXG, die Vodafone und einer Luxemburger Finanzholding gehört.

Die Facebook-Mutter Meta arbeitet einem Medienbericht zufolge an einer neuen künstlichen Intelligenz (KI), die es mit dem Branchenprimus OpenAI aufnehmen soll. Das KI-Modell für anspruchsvolle Texte und Analysen solle im kommenden Jahr auf den Markt kommen, berichtete die Zeitung "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es soll um ein Vielfaches leistungsfähiger sein als Llama 2, Metas Open-Source-KI-Sprachmodell, das im Juli auf den Markt kam.