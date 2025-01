marktbericht Rekordrally an der Börse Verschnaufpause oder neues Rekordhoch im DAX? Stand: 31.01.2025 07:38 Uhr

Nach der Rekordrally der vergangenen Tage lassen es die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Monatsausklang nicht wirklich ruhiger angehen. Der DAX könnte heute sein zehntes Rekordhoch im Jahr 2025 markieren.

Nach der Rekordjagd der vergangenen Tage hätten sich die DAX-Bullen eine Verschnaufpause wahrlich verdient. Doch vorbörslichen Indikationen zufolge ist auch eine Fortsetzung der Rekordrally möglich. Der deutsche Leitindex hatte gestern nach der erwartungsgemäßen Leitzinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) bei 21.732 Punkten eine neue Bestmarke aufgestellt - es war das neunte Allzeithoch in diesem Jahr.

Kommt heute das zehnte hinzu? Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte derzeit bei 21.742 Zählern. Laut dem Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar von RoboMarkets lockt nun zwar die nächste runde Marke von 22.000 Zählern. "Der Weg dahin aber dürfte kein leichter werden", gibt der Experte zu bedenken. Für HSBC-Charttechnik-Experte Jörg Scherer stecken die 21.935 Punkte nun das nächste DAX-Anlaufziel ab.

Frische Kursimpulse könnten im Handelsverlauf den DAX bewegen. So stehen am frühen Nachmittag noch die Verbraucherpreise für Januar auf der Agenda. Volkswirte erwarten, dass sich die Inflationsrate in Deutschland vorerst über der Zwei-Prozent-Marke festsetzen wird. Der Anstieg des CO2-Preises für Benzin, Heizöl und Gas sowie die Verteuerung des Deutschlandtickets werden aller Voraussicht nach die Inflation zu Beginn des neuen Jahres angetrieben haben.

Sachter Rückenwind für den DAX kommt von den US-Börsen, dort hatten gestern positiv aufgenommene Quartalsbilanzen von Tesla und Apple für Kursgewinne gesorgt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg um 0,4 Prozent auf 44.882 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 19.681 Zähler vor, und der breit gefasste S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 6.071 Stellen zu.

Die starken Gewinne bei den großen US-Tech-Firmen halten zum Wochenschluss auch die Risikostimmung der Anleger am japanischen Aktienmarkt intakt. In Tokio liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index kurz vor Handelsschluss 0,3 Prozent höher. Wegen des chinesischen Neujahrfestes bleiben die Börsen in China auch heute geschlossen.

Die Ölpreise steigen im frühen asiatischen Handel, da die Anleger die Aussicht auf US-Zölle auf kanadische und mexikanische Rohölimporte abwägen, die am Wochenende in Kraft treten könnten. Am Rohstoffmarkt verteuert sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,6 Prozent auf 76,31 Dollar je Barrel (159 Liter).

Am Devisenmarkt zeigt der Dollar wieder etwas Stärke. Parallel dazu gibt der Euro leicht nach auf 1,0389 Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung war bereits gestern unter die runde Marke von 1,04 Dollar gerutscht.

Der Goldpreis ist in der Nacht auf eine neue Bestmarke gesprungen. Knapp 2.800 Dollar wurden für eine Feinunze des gelben Edelmetalls in der Spitze gezahlt. Marktbeobachter tun sich angesichts des Zinsumfeldes in den USA schwer, den Höhenflug von Gold zu erklären.

Verletzte bei Explosion in Rheinmetall-Fabrik in Spanien

Bei einer Explosion in einer Munitionsfabrik einer Rheinmetall-Tochter im Südosten Spaniens sind sechs Menschen verletzt worden. Der Vorfall habe sich in einem Munitionslager von Rheinmetall Expal Munitions in Javalí Viejo in der Region Murcia ereignet, teilte der spanische Notdienst mit. Eines der Opfer sei schwer verletzt. Die Ursache der Explosion war vorerst unklar.

Ein Großanleger hat Sixt-Aktien im Wert von knapp 50 Millionen Euro auf den Markt geworfen. Die mit der Platzierung betraute Deutsche Bank teilte am Abend mit, sie habe für einen institutionellen Investor gut 600.000 Sixt-Stammaktien erfolgreich bei anderen Anlegern untergebracht. Den Namen des Verkäufers und den Preis nannte sie nicht.

Apple hat das wichtige Weihnachtsquartal trotz eines Rückgangs im iPhone-Geschäft mit einem Rekord-Umsatz abgeschlossen. Zuwächse bei Mac-Computern, iPads und im Dienstleistungsgeschäft glichen das iPhone-Minus mehr als aus. Unter dem Strich steigerte Apple den Quartalsgewinn um sieben Prozent auf 36,3 Milliarden Dollar. Konzernchef Tim Cook sprach von den "besten Quartalszahlen aller Zeiten".

Der kriselnde Halbleiter-Riese Intel stimmt die Börse auf ein weiter schwieriges Geschäft ein. Die Umsatzprognose für das laufende Vierteljahr verfehlte die Erwartungen der Analysten. Für das laufende Quartal stellte Intel am Donnerstag nach US-Börsenschluss Erlöse zwischen 11,7 und 12,7 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit rund 12,9 Milliarden Dollar gerechnet.