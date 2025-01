marktbericht Zinssorgen und US-Sanktionen Kaum Bewegung im DAX, Ölpreise springen hoch Stand: 13.01.2025 07:34 Uhr

Angesichts der Unsicherheit über den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank scheuen die DAX-Anleger das Risiko. Unterdessen ziehen die Ölpreise wegen der jüngsten US-Sanktionen gegen Russland weiter an.

Wer nach den Kursverlusten zum Wochenschluss auf eine Gegenbewegung in der neuen Woche gehofft hatte, dürfte sich zunächst getäuscht sehen. Der DAX dürfte mit leichten Kursverlusten in den Handelstag starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent tiefer auf 20.190 Punkte. Am Freitagabend hatte der DAX 0,5 Prozent im Minus bei 20.214 Zählern geschlossen.

Zuletzt hatten sich die technischen Perspektiven für den DAX wieder etwas eingetrübt, war das deutsche Börsenbarometer doch in der vergangenen Woche im Bereich von 20.500 Punkten und damit knapp unterhalb seines Rekordhochs nach unten abgeprallt.

Aus fundamentaler Perspektive sind es derzeit vor allem die nachlassenden Zinssenkungserwartungen, welche die Märkte in Schach halten. Zuletzt hatten überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten die Sorgen um eine mögliche Verzögerung der Zinssenkungen in den USA neu geschürt.

Ökonomen fürchten zudem, dass die Handelspolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump die Inflation beschleunigen und die Fed womöglich sogar zu Zinserhöhungen drängen könnte. "Die Volatilität an den Finanzmärkten wird zunehmen", sind jedenfalls die Experten der Bank J. Safra Sarasin überzeugt.

An der Wall Street hatten die starken Arbeitsmarktdaten zum Wochenschluss für deutliche Verluste gesorgt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging mit einem Minus von 1,6 Prozent bei 41.938 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 1,5 Prozent auf 5.827 Punkte, und der technologielastige Nasdaq gab 1,6 Prozent auf 19.161 Stellen nach.

Negative Impulse kommen auch von den asiatischen Aktienmärkten, sind diese doch den Vorgaben von der Wall Street gefolgt und überwiegend schwächer in die neue Handelswoche gestartet. Auch besser als erwartete Exportdaten konnten die Stimmung der Anleger nicht aufhellen. Die chinesischen Exporte waren im Dezember überraschend stark um 10,7 Prozent gestiegen.

Die Börse in Shanghai liegt aktuell 0,3 Prozent im Minus. Der Hang Seng in Hongkong büßt 1,2 Prozent ein. Die Börse in Tokio bleibt wegen eines Feiertags in Japan geschlossen.

Im asiatischen Devisenhandel gibt der Euro um 0,2 Prozent nach auf 1,0219 Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung nähert sich damit der Parität zum Dollar weiter an. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.686 Dollar und damit 0,5 Prozent weniger.

Am Rohstoffmarkt ziehen wegen Angebotssorgen nach den jüngsten US-Sanktionen gegen Russland die Preise an. Rohöl der Nordseesorte Brent verteuert sich um 1,6 Prozent auf 81,01 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Öl der Sorte WTI kostet 1,8 Prozent mehr und liegt nun bei 77,92 Dollar.

Die neuen US-Sanktionen gegen russische Ölproduzenten und Öltanker werden voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf den globalen Ölmarkt haben. "Diese Sanktionen werden die für Lieferungen aus Russland verfügbare Schiffsflotte kurzfristig deutlich reduzieren und die Frachtkosten in die Höhe treiben", sagte Matt Wright, leitender Frachtanalyst beim Datenunternehmen Kpler, am Sonntag.

Im DAX könnte heute die Porsche-Aktie einen Blick wert sein: Der Sportwagenbauer Porsche AG hat im vergangenen Jahr weniger Autos verkauft als im Vorjahr. Die weltweiten Auslieferungen sanken um drei Prozent auf rund 310.700 Fahrzeuge, wie das zum VW-Konzern gehörende Unternehmen mitteilte.

Die Lufthansa will heute den wichtigen ersten Schritt zur Übernahme der italienischen Staatsairline Ita vollziehen. Für eine Kapitaleinlage von 325 Millionen Euro soll der MDAX-Konzern zunächst eine Minderheit von 41 Prozent an der bislang staatlichen Fluggesellschaft erhalten. Wenn der Einstieg klappt, ist noch für heute eine erste Aufsichtsratssitzung der Ita in der neuen Eigner-Struktur geplant.

Gut einen Monat nach seinem Aufstieg in den SDAX muss die auf Krankenhaus-Software spezialisierte Nexus den Index schon wieder verlassen. Der Finanzinvestor TA hatte sich bei seinem Übernahmeangebot knapp 95 Prozent gesichert, damit ist der Streubesitz zu klein für eine Notierung im SDAX.

Ersetzt wird das Unternehmen heute ausgerechnet durch den Online-Modehändler About You, für den es ein Übernahmeangebot des Konkurrenten Zalando gibt. Gut möglich also, dass es bald schon wieder eine Umbesetzung im SDAX gibt.

Apple stellt sich gegen eine Aktionärsforderung, seine Diversitätsprogramme aufzugeben. Der iPhone-Konzern rief die Anteilseigner auf, bei der Ende Februar anstehenden Hauptversammlung gegen den entsprechenden Antrag zu stimmen. Verschiedene US-Unternehmen, darunter der Facebook-Konzern Meta, hatten zuletzt ihre Programme für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) unter ihren Beschäftigten abgeschafft oder zurückgefahren.