marktbericht Kursverluste voraus Verlustserie im DAX vor Fortsetzung Stand: 18.12.2024 07:35 Uhr

Der DAX dürfte zur Wochenmitte erneut unter Druck geraten, zu schlecht sind die Vorgaben aus Übersee. Die Verlustserie seit dem Rekordhoch am vergangenen Freitag dürfte damit zunächst weitergehen.

Der DAX dürfte mit Verlusten in den Handel zur Wochenmitte starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,2 Prozent tiefer bei 20.209 Punkten. Bereits die letzten drei Handelstage hatte der DAX jeweils Kursverluste eingefahren. Gestern verabschiedete er sich mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 20.246 Punkte aus dem Handel.

Seit dem Rekordhoch bei 20.523 Punkten im frühen Handel am Freitag sind die Kurse im DAX unter Druck geraten. Aus technischer Perspektive mahnt der Turnaround der Kurse nach dem Allzeithoch zur Vorsicht, könnte er doch ein Hinweis auf einen Fehlausbruch auf der Oberseite sein: War das neue Rekordhoch nur eine "Bullenfalle" gewesen?

Derweil mahnt auch der heute Abend anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed die Anleger zur Zurückhaltung. Experten erwarten eine weitere Senkung um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne zwischen 4,25 und 4,5 Prozent. Spannend wird der Ausblick der Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell.

Schließlich könnte die Wirtschafts- und Handelspolitik unter dem künftigen Präsidenten Donald Trump zu Preissteigerungen und somit zu einer höheren Inflation führen. Am Markt hatte es daher zuletzt Spekulationen gegeben, dass der Zinssenkungszyklus ins Stocken geraten könnte.

Im Vorfeld des Fed-Entscheids hatten gestern auch die Anleger an der Wall Street ihr Risiko weiter reduziert. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 43.449 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,4 Prozent auf 6.050 Zähler, und die technologielastige Nasdaq büßte 0,3 Prozent auf 20.109 Punkte ein. Für den Dow war es der neunte Verlust in Folge und damit die längste Verlustserie seit 47 Jahren.

Von den Börsen in Asien kommen gemischte Vorgaben für den DAX-Handel. Während in Tokio der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei im späten Handel 0,5 Prozent im Minus liegt, können die chinesischen Börsen Kursgewinne verzeichnen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen, der CSI 300, steigt aktuell um 0,7 Prozent.

Am Rohstoffmarkt bleiben die Ölpreise wegen der schwachen Konjunktur in Deutschland und China unter Druck, das Rohöl der Nordseesorte Brent stagniert bei 73,20 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notiert kaum verändert bei 70,13 Dollar.

Der Euro gewinnt im frühen Handel 0,1 Prozent auf 1,0502 Dollar. Wenig Bewegung auch am Goldmarkt: Die Feinunze Gold kostet am Morgen 2.648 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Die beiden japanischen Autobauer Honda und Nissan wollen angesichts des global harten Wettbewerbs bei Elektrofahrzeugen Medienberichten zufolge über eine mögliche Fusion sprechen. Das berichtete die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" unter Berufung auf informierte Kreise. Zusammen würden Honda und Nissan mit einem Absatz von mehr als acht Millionen Fahrzeugen den drittgrößten Autokonzern der Welt bilden und an Toyota und VW heranrücken.

Nach dem Streik der Flugzeugbauer in den USA hat Boeing die Produktion aller Flugzeugtypen wieder aufgenommen. Das teilte der US-Konzern gestern (Ortszeit) mit. Bereits in der vergangenen Woche hatte Boeing bestätigt, dass die Produktion des meistverkauften Modells 737 MAX Anfang Dezember wieder angelaufen ist - rund einen Monat nach dem Ende des siebenwöchigen Streiks von 33.000 Beschäftigten. Auch die 767 und 777/777X würden nun wieder produziert.