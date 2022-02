DAX fällt wieder zurück Vage Hoffnungen bleiben Stand: 28.02.2022 09:17 Uhr

Der DAX gibt einen Großteil der Gewinne vom Freitag wieder ab. Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg bleiben aber und bremsen den Verfall. Die Lage bleibt extrem angespannt.

Der Krieg in der Ukraine bestimmt auch zum Start der neuen Woche das Geschehen und sorgt für heftige Schwankungen an der Börse. Der DAX fällt zur Xetra-Eröffnung um gut 2,5 Prozent und notiert damit um die Marke von 14.200 Punkten. Aktuell erholt sich der Index weiter in Richtung 14.300 Zähler. Vorbörslich war er noch deutlich stärker unter Druck geraten, kann sich damit also zumindest etwas stabilisieren.

Denn die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung ist noch nicht völlig vom Tisch. Noch heute soll es zu Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien kommen. Das bremst den Absturz zumindest.

Am Freitag war der deutsche Leitindex noch bis auf 14.567 Punkte um 3,67 Prozent gestiegen. Auch an der Wall Street war es nach neuen Hoffnungen kräftig bergauf gegangen, der Leitindex Dow Jones hatte 2,51 Prozent angezogen auf 34.058 Punkte. Die Börse bleibt damit ein unberechenbares Wechselbad der Gefühle.

Deutschland und die EU haben derweil umfangreiche Sanktionspakete gegen Russland auf den Weg gebracht. Der UN-Sicherheitsrat beruft für heute eine äußert seltene Notfall-Sondersitzung der 193 Mitglieder der UN-Vollversammlung ein. Seit 1950 hat es erst zehn solcher Notfall-Sondersitzungen gegeben.

Asiens Börsen im Standby-Modus In der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Kämpfe in der Ukraine kehrten Anleger an die asiatischen Aktienmärkte zurück. Der japanische Nikkei-Index und die Börse Shanghai machten ihre anfänglichen Verluste wett und veränderten sich am Ende damit kaum. Sie gewannen jeweils etwa 0,2 Prozent auf 26.527 beziehungsweise 3462 Punkte. Mut machten Investoren die geplanten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, die zu einem Waffenstillstand führen könnten, sagte Shigetoshi Kamada, Chef-Analyst des Brokerhauses Tachibana. In Australien stieg der ASX 200 sogar um 0,7 Prozent auf 7049 Punkte.

Dollar bleibt gefragt, der Rubel fällt drastisch Am Devisenmarkt bleibt der Dollar als sicherer Hafen gefragt, im Gegenzug gibt der Euro seine jüngsten Gewinne wieder ab. Im frühen Handel werden am Morgen 1,1171 Dollar für einen Euro bezahlt. Damit verliert die Gemeinschaftswährung deutlich rund 0,7 Prozent. Sie nähert sich wieder dem Mehrmonatstief vom vergangenen Donnerstag, als der Euro infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine bis auf 1,1106 Dollar und damit dem tiefsten Stand seit Mitte vergangenen Jahres gefallen war. Gold wird bei fast genau 1900 Dollar je Feinunze ebenfalls rund 0,7 Prozent höher gehandelt.

Rubel in freiem Fall Derweil befindet sich die russische Landeswährung Rubel nach den verstärkten Sanktionen des Westens in freiem Fall. Die russische Zentralbank hat am Morgen den Leitzins dramatisch um 10,5 Prozent auf 20 Prozent erhöht. Der Kurs schwankt entsprechend stark, derzeit werden 95 Rubel für eine Dollar bezahlt, am Morgen war der Verfall sogar noch größer bis auf 120 Rubel für einen Dollar. Der Handel mit Russland könnte in vielen Bereichen zum Erliegen kommen nach dem Ausschluss großer russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift. Auch gegen die russische Nationalbank wurden Sanktionen verhängt, die die Devisen-Guthaben des Landes betreffen. Russische Landeswährung Sanktionen lassen Rubel abstürzen Die neuen westlichen Wirtschaftssanktionen haben Russlands Währung in den freien Fall geschickt.

Ölpreise ziehen deutlich an Die Ölpreise haben am Montag nach einer weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs kräftig angezogen. So kletterte der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent über die Marke von 100 Dollar, nachdem er am Freitag unter diesen Wert gefallen war. Zuletzt kostete Brent 103,15 Dollar und damit rund fünf Prozent mehr. Am Freitag waren die Preise wegen der vagen Hoffnung auf Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine etwas unter Druck geraten.

Energieaktien und Rüstungstitel auf der Kaufliste Gegen den Trend legen Energieaktien zu, im DAX sind Eon und RWE klare Gewinner. Hintergrund ist die aktuelle Diskussion, wie der Ausfall russischer Gaslieferungen kompensiert werden könnte. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck schließt angesichts der sich zuspitzenden Konfrontation des Westens mit Russland längere Laufzeiten von Kohle- und Atomkraftwerken in Deutschland nicht aus, was zumindest bei den AKWs technisch aber kaum möglich erscheint. Die drei deutschen Energiekonzerne Eon, RWE und EnBW hatten am Samstag die Idee einer Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke zurückgewiesen.

Run auf Rüstungsrally Regelrechte Kurssprünge gibt es bei Rüstungsaktien nach den jüngsten Beschlüssen der Regierung, den Verteidigungsetat aufzustocken. Im DAX sind die Papiere des Triebwerksbauers MTU stark gefragt, im MDAX heben Rheinmetall regelrecht ab. Auch Stahlkocher ThyssenKrupp legt deutlich zu. Zu den Gewinnern der aktuellen schlimmen geopolitischen Lage zählen auch Cybersecurity-Aktien. So schossen am Freitag die Papiere von Secunet im SDAX um fast 17 Prozent nach oben und legen auch heute weitere zehn Prozent zu. Secunet ist spezialisiert auf den Bedarf für Schutz vor Cyberattacken.

Deutsche Börse setzt Handel mit russischen Papieren aus Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges setzt die Deutsche Börse den Handel mit russischen Wertpapieren aus. Dies gelte mit sofortiger Wirkung, teilt der Börsenbetreiber mit. Die verschärften westlichen Sanktionen gegen Russland lösen derweil Panikverkäufe bei den Anleihen des Landes aus. So verlieren die Papiere mit Laufzeiten bis 2024 und 2043 jeweils mehr als 50 Prozent an Wert. Im Gegenzug verdoppeln sich die Renditen auf 17,073 beziehungsweise 20,003 Prozent.