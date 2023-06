marktbericht DAX-Vorbericht Gespannte Ruhe vor EZB-Entscheid Stand: 15.06.2023 07:49 Uhr

Kurz vor dem Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückhalten. Aber das neue Allzeithoch bleibt in Reichweite.

Der DAX wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge heute leicht im Minus starten. Gestern hatte der DAX bei 16.336,27 Punkten eine neue Bestmarke erreicht und ging 0,5 Prozent höher bei 16.310 Stellen aus dem Handel. Grund für die gute Stimmung war der überraschend deutliche Rückgang der US-Inflation am Dienstag, der die Hoffnung auf eine Zinspause der US-Notenbank Federal Reserve nährte.

Nach Börsenschluss in Deutschland wurde der Entscheid der Fed publiziert. Zwar legte sie, wie von vielen Marktbeobachtern erwartet, tatsächlich eine Zinspause ein und beließ den Leitzins in der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Allerdings signalisierten die Währungshüter weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr. Zum Jahresende peilen sie ein Zinsniveau von 5,6 Prozent an. Im März war noch von 5,1 Prozent die Rede gewesen.

Laut Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, vollzieht die Fed eine schwierige Gratwanderung zwischen einer konsequenten Inflationsbekämpfung und dem Vermeiden einer starken Rezession. Nun sei zwar die "ersehnte Zinspause" da, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Fed lasse jedoch die Tür für weitere Erhöhungen nicht nur einen Spalt offen: "Die Tür ist komplett geöffnet. Damit dürfte auch dem letzten klar sein, dass Zinssenkungen erst im nächsten Jahr auf der Agenda stehen werden."

Heute steht mit dem Zinsentscheid der Europäische Zentralbank (EZB) der nächste wichtige Notenbanktermin dieser Woche an. Dass die EZB ihre Leitzinsen weiter anhebt, kann als nahezu sicher gelten. Beobachter rechnen mit einer weiteren Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat gut 50 Bankökonomen befragt, kein einziger rechnet mit einem Stillhalten der Währungshüter. Die Bekanntgabe des Entscheids findet um 14.15 Uhr statt.

Grundsätzlich hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Richtung ohnehin bereits vorgegeben, zuletzt allerdings etwas stärker auf die konjunkturelle Entwicklung als Richtschnur für geldpolitische Entscheidungen verwiesen. Allerdings werden auch neue Prognosen zu Wachstum und Inflation erwartet, die Aufschluss über die künftige Zinspolitik geben können.

Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen durch die Fed im Verlauf dieses Jahres hatte die Wall Street gestern belastet. Der Dow Jones verlor 0,7 Prozent auf 33.979 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,4 Prozent auf 13.626 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4373 Punkte zu.

In Asien waren enttäuschende chinesische Wirtschaftsdaten zu verarbeiten. Die Zahlen zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen blieben im Mai hinter den Marktprognosen zurück. "Die Erwartungen steigen, dass von Peking zusätzliche Stimulierungsmaßnahmen kommen werden, und dies könnte der dringend benötigte Katalysator für den chinesischen Markt sein, um die enttäuschende erste Jahreshälfte zu überwinden", sagte Tai Hui von JP Morgan.

Die Börse in Shanghai lag deshalb 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent. Der 225 Werte umfassende Nikkei lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 33.616 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 2306 Punkten.

In einem Gerichtsfall in London gegen die Credit Suisse (CS) im Skandal um sogenannte "Thunfisch-Anleihen" in Mosambik haben die Anwälte der Schweizer Bank laut der "Financial Times" ("FT") eine Abweisung der Klage beantragt. Ein faires Verfahren sei nicht möglich, weil die Regierung Mosambiks keine Dokumente offenlege. In dem Verfahren geht es um die Rolle der CS bei der Vermittlung von Krediten und Anleihen an das afrikanische Land von mehr als 2 Milliarden Dollar, mit denen unter anderem der Aufbau einer Thunfischfangflotte bezahlt werden sollte. Allerdings wurden dabei offenbar Gelder in großem Umfang "zweckentfremdet".

Mit der Anfang dieser Woche vollzogenen Übernahme der Credit Suisse hat die UBS auch umfangreiche juristische Altlasten übernommen. Laut "FT" soll ein Zivilprozess am Londoner High Court um die "Thunfisch-Anleihen" im September beginnen. Die CS hatte 2021 in einem Vergleich mit den Aufsichtsbehörden der USA, Großbritanniens und der Schweiz in diesem Fall eine Buße von 475 Millionen Dollar bezahlt.