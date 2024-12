marktbericht Nach Zins-Schock in den USA Jahresendrally dürfte beendet sein Stand: 19.12.2024 07:28 Uhr

Die Ankündigung einer längeren Zinspause der US-Notenbank Fed kommt an den Börsen nicht gut an. Nachdem die US-Märkte bereits gestern erhebliche Verluste erlitten, sind auch die Vorzeichen für den DAX schlecht.

Die Zinsprognosen der US-Notenbank Fed vom Vorabend dürften die Jahresendrally am deutschen Aktienmarkt beenden. Der DAX, dem in der laufenden Börsenwoche bereits die Luft ausgegangen war, wird am Morgen mit Verlusten erwartet. Der Broker IG indiziert den Leitindex mit 19.995 Punkten um mehr als ein Prozent tiefer - und wieder unterhalb von 20.000 Zählern.

Die US-Notenbank Federal Reserve senkte wie erwartet zum dritten Mal in Folge ihren Leitzins - sagte aber für das kommende Jahr wegen der hartnäckig erhöhten Inflation weniger Zinssenkungen als bisher voraus. Dass die Währungshüter den Leitzins senken würden, war weithin erwartet worden. Viele Marktteilnehmer zeigten sich aber überrascht, dass die aktuelle Zinsprognose der Fed nur noch zwei Zinssenkungen im kommenden Jahr signalisiert. Fed-Chef Jerome Powell sagte, einige Währungshüter überlegten, wie sich Trumps Pläne - etwa höhere Zölle und niedrigere Steuern - auf ihre Politik auswirken könnten.

"Die Risiken, die hier eindeutig bestehen und teilweise unausgesprochen bleiben, sind die, die die Trump-Administration in Bezug auf den Inflationsdruck auf den Tisch legen könnte", sagte Rob Thompson von RBC Capital Markets.

An den US-Börsen kam die Ankündigung einer längeren Zinspause nicht gut an: Der Dow Jones, der schon in den Tagen zuvor unter der Aussicht auf eine Zinspause gelitten hatte, rutschte gestern erneut ins Minus und ging 2,6 Prozent tiefer bei 42.326 Punkten aus dem Handel. Damit hat der Weltleitindex das zehnte Mal in Folge im Minus geschlossen - eine historisch lange Verlustserie.

Noch deutlicher sackten die Technologiewerte an der Nasdaq ab, die anders als die Standardwerte zuletzt einen Rekordlauf erlebt hatten. Der Nasdaq 100 büßte 3,6 Prozent auf 21.209 Punkte ein.

Die asiatischen Aktienmärkte stehen nach den Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Bank of Japan (BOJ) unter Druck. In China und Japan gaben die Kurse deutlich nach, nachdem die Fed bei ihrer Zinssenkung eine vorsichtigere Haltung signalisiert hatte. Die Bank of Japan (BoJ) ließ hingegen die Zinsen wie erwartet unverändert bei 0,25 Prozent. Damit signalisierten die Währungshüter, dass sie angesichts der Unsicherheit über die Wirtschaftspläne des designierten US-Präsidenten Donald Trump eine vorsichtige Gangart bevorzugen.

Die Börse in Shanghai verlor 0,7 Prozent auf 3.357 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,3 Prozent auf 3.928 Punkte. In Tokio büßte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,9 Prozent auf 38.740 Punkte ein, der breiter gefasste Topix notierte 0,3 Prozent tiefer bei 2.711 Zählern. Vor allem die Nikkei-Schwergewichte aus dem Chipsektor litten unter den Vorgaben der Wall Street: Advantest fielen um 3,5 Prozent und Tokyo Electron verloren 1,6 Prozent. Die Aktien des auf künstliche Intelligenz (KI) fokussierten Start-up-Investors SoftBank Group fielen um 4,2 Prozent.

Der Euro konnte sich am Morgen nach dem Fed-Entscheid etwas erholen und kostet zur Stunde 1,0381 und damit 0,3 Prozent mehr als gestern. Gestern war die Gemeinschaftswährung kräftig unter Druck geraten. Am späten Abend kostete ein Euro 1,0354 Dollar - 1,3 Prozent weniger als gestern.

Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell, dass die Zentralbank selbst keine Bitcoin halten dürfe und auch keine entsprechende Gesetzesänderung fordere, haben Bitcoin sowie Kryptowährungs- und Blockchain-bezogene Aktien auf Talfahrt geschickt. Der Bitcoin notierte zuletzt etwa fünf Prozent niedriger bei 101.000 Dollar, während die kleinere Kryptowährung Ether um sechs Prozent fiel.

Am Rohstoffmarkt verbilligte sich das Rohöl der Nordseesorte Brent um 0,4 Prozent auf 73,09 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Öl der Sorte WTI notierte 0,5 Prozent schwächer bei 70,19 Dollar. Händler verwiesen auf Nachfragesorgen angesichts der vorsichtigeren Haltung der Fed zu Zinssenkungen.

Der Montage- und Befestigungsspezialist Würth bekommt die Konjunkturkrise deutlich zu spüren. Unternehmenspatriarch Reinhold Würth sagte der dpa, er rechne mit einem Rückgang des Vorsteuerergebnisses um 25 bis 30 Prozent im zu Ende gehenden Geschäftsjahr. Der Umsatz werde 2024 minimal mit einem Minus von zwei Prozent minimal niedriger sein. 2023 hatte das Betriebsergebnis vor Steuern bei 1,4 Milliarden Euro gelegen, die Erlöse bei 20,4 Milliarden Euro.

Im Streit um die Umsetzung des europäischen Digitalmarktgesetzes (DMA) übt Apple scharfe Kritik an den Forderungen der Facebook-Mutter Meta. Meta habe bisher 15 Anfragen für tiefgreifenden Zugang gestellt, die den Schutz von Nutzerdaten abschwächen würden. Meta entgegnete, Apple verweise immer grundlos auf den Datenschutz, wenn dem Konzern wettbewerbswidriges Verhalten vorgeworfen werde. Grund für den Streit ist das DMA, mit dem die EU-Kommission Apple dazu drängt, das iPhone noch stärker für Rivalen zu öffnen, so dass Computer-Uhren, Kopfhörer oder Digital-Brillen anderer Hersteller besser als bisher mit dem Telefon funktionieren.