Der DAX dürfte vor den heiß erwarteten geldpolitischen Signalen der EZB mit Verlusten starten. Für die Investoren scheint Abwarten und Risiken minimieren aktuell die vernünftige Strategie.

Der Broker IG taxiert den DAX vor Handelsbeginn fast 0,6 Prozent tiefer auf 14.363 Punkten. Das bisherige Monatstief liegt bei 14.329 Punkten. Gestern war der DAX mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 14.446 Punkte aus dem Handel gegangen.

Der Grund für die vorsichtige Stimmung unter den Investoren ist der heutige Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Die EZB dürfte wegen der hohen Inflation die geldpolitische Wende einleiten. Da die Geldflut der EZB als wesentlicher Kurstreiber der vergangenen Jahre gilt, sind die Aktienmärkte alles andere als begeistert.

"Die EZB-Ratssitzung nebst der EZB-Pressekonferenz zieht heute wohl die gesamte Aufmerksamkeit auf sich, und bis zum frühen Nachmittag dürften sich die Akteure an den Finanzmärkten mit Neupositionierungen zurückhalten", schreiben die Fachleute der Helaba in ihrem Tageskommentar.

Wahrscheinlich wird die Notenbank Experten zufolge das Ende ihrer Netto-Anleihekäufe verkünden. Darüber hinaus wird sie nach Meinung vieler Bankvolkswirte eine erste Zinsanhebung für die folgende Sitzung im Juli signalisieren. Es wäre die erste Zinsstraffung seit mehr als einem Jahrzehnt. Der EZB Zinsentscheid wird um 13:45 Uhr verkündet. Im Anschluss daran um 14:30 Uhr wird Notenbank-Präsidentin Lagarde die Einzelheiten erläutern.

Der Euro hat vor der EZB-Entscheidung leicht zugelegt. Zuletzt kostete ein Euro 1,0730 US-Dollar und damit etwas mehr als am Mittwochabend. Die europäische Gemeinschaftswährung pendelt seit rund drei Wochen um die Marke von 1,07 Dollar. Stärkere Bewegung in den Devisenmarkt könnte das Ergebnis der EZB-Sitzung bringen.

An der Wall Street hatten gestern wieder aufgeflammte Inflationssorgen die jüngste Erholung gestoppt . Der Dow Jones fiel um 0,9 Prozent auf 32.895 Punkte. Der S&P 500 büßte 1,1 Prozent auf 4.116 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq gab 0,7 Prozent auf 12.086 Punkte nach. Anleger hielten sich unter anderem auch wegen der am Freitag erwarteten US-Verbraucherpreisdaten zurück. Es wird mit einer auch im Mai erhöhten Inflation gerechnet.

Nikkei im Plus

In Asien liegt der Nikkei derzeit rund 0,3 Prozent im Plus, auch der Topix legt um etwa 0,3 Prozent zu. Die Börse in Shanghai notierte dagegen 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent.

Dabei wachsen Chinas Exporte im Mai deutlich schneller als von Experten erwartet. Die Volksrepublik verzeichnete ein Plus von 16,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie aus Daten der Zollbehörde hervorging. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten hatten acht Prozent erwartet. Im April waren die Ausfuhren um 3,9 Prozent gestiegen.