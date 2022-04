Der DAX dürfte zum Handelsauftakt einen weiteren Stabilisierungsversuch starten. Ob er gelingt, wird vom Verlauf der Berichtssaison abhängen - und von den heute publizierten Inflationsdaten.

Berechnungen von Banken und Brokern zufolge dürfte der DAX heute etwas fester in den Handel starten. Der deutsche Leitindex hatte gestern nach einer dreitägigen Verlustserie nur ein minimales Plus von 0,3 Prozent auf 13.793,94 Punkte geschafft. Aus charttechnischer Perspektive sehen die Fachleute der Helaba Haltemarken bei 13.400 und 13.200 Punkten. Widerstände lokalisieren sie im Bereich von 14.100/200 Zählern.

Vor dem Hintergrund sich auftürmender Risiken falle es den Optimisten zunehmend schwerer, sich gegen die fast schon tsunamiartigen Verkaufswellen zu stemmen, kommentiert Marktbeobachter Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

Rezessionssorgen, der Krieg in der Ukraine, die steigende Inflation und die Reaktionen der Notenbanken darauf bleiben die beherrschenden Faktoren an den Märkten. Hilft die Berichtssaison weiter? Die Gewinnsaison werde trotz der vielen anderen Faktoren, die seit Monaten die Stimmung an den Märkten bestimmen, weiterhin im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Anleger stehen, meint Craig Erlam, Marktanalyst bei Oanda.

Auch heute werden eine ganze Reihe von wichtigen Unternehmen ihre Bücher öffnen, darunter US-Schwergewichte wie Twitter, McDonald's und Merck & Co. Nach US-Börsenschluss werden Apple und Amazon berichten.

Ebenfalls im Fokus stehen die deutschen Verbraucherpreise, die um 14 Uhr auf der Agenda stehen. Bei einer Inflation von deutlich über sieben Prozent dürfte der Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB) steigen, dem Beispiel der US-Notenbank Fed zu folgen und die Zinsen anzuheben.

Die Vorgaben aus den USA dürften dem DAX keinen großen Impuls geben: Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 33.302 Punkten, nachdem er zwischendurch mehr als ein Prozent fester notiert hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann ebenfalls 0,2 Prozent auf 4184 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 drehte im späten Geschäft gar ins Minus und verlor am Ende 0,1 Prozent auf 13.003 Punkte.

Robuste Märkte in Asien

In Asien legten die Börsen trotz der Sorgen um die Auswirkungen des Lockdowns in Shanghai und der Energiekrise in Europa zu. "Die Frage ist, ob dies am Ende ausschlaggebend für einen dauerhaften Umschwung in einer ansonsten angespannten globalen Situation ist", sagte Vishnu Varathan, Leiter der Wirtschaftsabteilung der Mizuho Bank in Singapur. Er stellte fest, dass die Volatilität angesichts der anhaltenden Ungewissheit durch den Krieg in der Ukraine nach wie vor hoch sei.

Der Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 26.549 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1 Prozent und lag bei 1879 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.