Die schwachen Vorgaben der Wall Street machen die Investoren vorsichtig. Zumindest vorerst hat die jüngste Erholung ihren Schwung eingebüßt.

Der DAX dürfte heute zum Handelsauftakt etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte ihn vor Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer auf 13.162 Punkte. Gestern war der deutsche Leitindex mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent auf 13.186 Punkte aus dem Handel gegangen. Den höchsten Tagesstand hatte er bei 13.378 Punkten erreicht, bevor die Investoren Gewinne mitnahmen.

Die Markteilnehmer rechnen damit, dass die großen Kursschwankungen an den Aktienmärkten weiter anhalten werden. Die Volatilität werde wohl so lange hoch bleiben, bis deutliche Anzeichen zu erkennen seien, dass die Inflation nachlasse, die Rezessionsrisiken zurückgingen und die geopolitischen Bedrohungen geringer würden, sagte Mark Haefele, Chef-Anleger der Vermögensverwaltung der Bank UBS.

Craig Erlam, Marktexperte beim Broker Oanda stellt fest, es sei bereits so viel geldpolitische Straffung und wirtschaftlicher Pessimismus eingepreist, dass es nicht mehr allzu lange dauern dürfte, bis die Aktienmärkte wieder Rückenwind bekommen könnten.

Nach der Erholungsrally in der Vorwoche haben einige US-Anleger gestern Kasse gemacht. Der Dow Jones schloss 0,2 Prozent tiefer auf 31.438 Punkten. Der Nasdaq gab 0,7 Prozent auf 11.524 Punkte nach, nachdem er in der vergangenen Woche um 7,5 Prozent zugelegt hatte. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 3900 Punkte ein.

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers will für bis zu 250 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen. Mit dem Geld sollen bis zu neun Millionen Stückaktien für aktienbasierte Vergütungs- oder Belegschaftsaktienprogramme erworben werden. Der Rückkauf soll am Mittwoch beginnen und längstens bis zum 20. Januar dauern.

Nike hat im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen der Experten beim Umsatz übertroffen. Der Adidas-Konkurrent bezifferte die Erlöse auf 12,23 Milliarden Dollar, was einem Rückgang um ein Prozent im Vorjahresvergleich entspricht. In Europa, im Nahen Osten und in Afrika erhöhten sich die Umsätze dank einer starken Nachfrage nach Sportbekleidung und Sportschuhen um neun Prozent auf 3,25 Milliarden Dollar. Im Großraum China gingen sie dagegen wegen der Corona-Lockdowns um 19 Prozent zurück.

US-Banken erhöhen nach Stresstest Aktienrückkäufe und Dividenden

Nach Bestehen des Stresstests der Notenbank Fed haben die ersten großen US-Geldhäuser neue Pläne zur Kapitalausschüttung an ihre Aktionäre vorgestellt. Morgan Stanley kündigte gestern Aktienrückkäufe im Volumen von bis zu 20 Milliarden Dollar und eine Erhöhung der Quartalsdividende von 70 auf 77,5 Cents je Aktie an. Auch die Rivalen Bank of America, Goldman Sachs, State Street und Trust Financial gaben bekannt, ihre Dividenden anzuheben.