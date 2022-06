Der DAX dürfte den heutigen Handelstag etwa auf dem gestrigen Niveau starten. Vor allem die weitere Zinsstrategie in den USA und die Lage am Ölmarkt stehen heute unter Beobachtung.

Der DAX kommt heute zunächst wohl nicht weiter voran. Der Broker IG taxiert den Leitindex wenig verändert auf 14.347 Punkte. Am Montag war der Dax mit 14.589 Punkten bis auf wenige Punkte an das Zwischenhoch vom April herangelaufen. Seither fehlen die Anschlusskäufe. Gestern hatte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent auf 14.340 Punkte verloren.

Diese Ansicht begrenzte auch das Kurspotenzial in Asien, wo zudem Sorgen um die hohe Inflation und eine drohende Rezession belasteten. Der Nikkei lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 27.393 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1928 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent.

Der schweizerische Pharmakonzern Novartis will den Betrieb in der Ukraine langsam wieder aufnehmen. Nach Prüfung der aktuellen Sicherheitssituation im Land habe man damit begonnen, den Geschäftsbetrieb aus der Ferne wieder aufzunehmen, heißt es. Dabei handle man auch auf Empfehlungen und Ratschläge, die regelmäßig überprüft würden. Novartis wolle damit dem vom Krieg gezeichneten Land bei der Wiederherstellung grundlegender und kritischer Geschäftsprozesse helfen, schreibt der Konzern weiter.

Der SAP-Rivale Oracle kann die größte Übernahme seiner Geschichte abhaken. Alle für den Kauf des Gesundheitssoftware-Spezialisten Cerner notwendigen kartellrechtlichen Genehmigungen seien erteilt worden, teilte das Unternehmen mit. Mit dem formellen Abschluss der Transaktion rechnet Oracle am kommenden Montag. Der Konzern hatte den Kauf von Cerner in den letzten Tagen des vergangenen Jahres bekanntgegeben. Der Preis liegt insgesamt bei 28,3 Milliarden US-Dollar.

Warnstreiks bei Logistikfirma DHL Home Delivery GmbH

Die Beschäftigten der DHL Home Delivery GmbH legen nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi heute an den Standorten in Staufenberg und Braunschweig die Arbeit nieder. Der eintägige Warnstreik in den Logistikzentren beginne um 6.00 Uhr und ende gegen 22.00 Uhr. Die Aktionen dienen der Durchsetzung der Forderungen der Gewerkschaft in der aktuellen Tarifrunde.

Verdi verlangt für ihre Mitglieder monatlich 75 Euro mehr und eine zusätzliche Erhöhung der Entgelte von acht Prozent. Die DHL Home Delivery GmbH ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Post DHL mit 1400 Beschäftigten. Die Deutsche Post erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von fast acht Milliarden Euro.