Der DAX dürfte heute mit Verlusten in den Handel starten. Grund ist die Befürchtung, dass die US-Notenbank Federal Reserve kräftiger an der Zinsschraube drehen könnte als bislang gedacht.

Banken und Broker IG taxieren den deutschen Leitindex vor dem Auftakt rund 0,4 Prozent tiefer auf 14.094 Punkte. Gestern hatte der DAX 1,9 Prozent leichter auf 14.152 Punkten geschlossen.

Damit fällt der DAX weiter zurück in Richtung der 14.000-Punkte-Marke. Der jüngste Erholungstrend seit dem im Zuge des Ukraine-Kriegs Anfang März erreichten Jahrestief bei 12.438 Punkten gerät ins Wanken. Rund ein Drittel der Stabilisierung ist inzwischen binnen gut einer Woche wieder ausradiert worden.

Auslöser für die gedämpfte Stimmung heute ist die Veröffentlichung der Protokolle der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) vom 16. März. Angesichts der hohen Inflation will die Fed die Geldpolitik deutlicher straffen und ihre Bilanz wohl schon im Mai eindampfen. Demnach halten es viele der Währungshüter für angebracht, dass ein großer Zinsschritt von einem halben Prozentpunkt oder auch mehrere solche Erhöhungen künftig angemessen sein könnten.

Im Interview mit dem ARD-Magazin plusminus sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, er erwarte für das Gesamtjahr in Deutschland sechs Prozent Inflation. Das wirft die Frage auf, wie die EZB den massiv ansteigenden Verbraucherpreisen hierzulande und in Europa begegnen möchte.

Die EZB könnte mithilfe von Zinserhöhungen die Energiepreise in Deutschland drücken.

Zinsangst belastet internationale Märkte

Die US-Börsen hatten gestern nach der Veröffentlichung der Fed-Zinsprotokolle mit Kurabschlägen geschlossen. Aus Angst vor schnell steigenden Zinsen im Kampf gegen die Inflation kamen vor allem Technologie-Aktien unter die Räder. Der Dow Jones ging 0,4 Prozent tiefer auf 34.496 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 2,2 Prozent auf 13.888 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte rund ein Prozent auf 4481 Punkte ein.

Auch die asiatischen Börsen notierten deshalb heute schwächer: Der Nikkei lag im Verlauf zwei Prozent tiefer bei 26.803 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,8 Prozent und lag bei 1889 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent.

"Die Fed hat vor allem der neuesten Tech-Party wieder die Laune verdorben", sagte ein Marktteilnehmer mit Blick auf weitere Verluste an der US-Technologie-Börse Nasdaq und auch am Morgen in Asien.