Marktbericht Schwache Vorgaben DAX dürfte sich weiter zurückziehen Stand: 06.04.2022 07:46 Uhr

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit leichten Verlusten in den Tag starten. Zu den Sorgen um die Folgen der westlichen Sanktionen gesellt sich nun neue Zinsangst.

Der DAX dürfte seine gestrigen Verluste heute zunächst ausweiten. US-Geldpolitikerin Lael Brainard hat genau das geäußert, was die Investoren in diesen Zeiten am wenigsten wünschen. Die stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank Fed signalisierte eine entschlossene Straffung der Geldpolitik.

Die Verringerung des Inflationsdrucks sei "vorrangig", sagte sie und kündigte eine "Serie" von Zinserhöhungen an. Russlands Invasion in der Ukraine sei ein "seismisches" geopolitisches Risiko und eine menschliche Tragödie, die das Inflationsrisiko nach oben verschiebe. "Derzeit ist die Inflation viel zu hoch und unterliegt Aufwärtsrisiken", sagte Brainard.

Dow und Nikkei mit Verlusten Das setzte den US-Märkten im Verlauf deutlich zu. Während der Leitindex Dow Jones 0,8 Prozent nachgab, gerieten die zinssensitiveren Technologiewerte besonders stark unter Druck. Der Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 2,2 Prozent. Die asiatischen Märkte folgten am Morgen den schwachen Vorgaben. Der Nikkei-Index fiel zuletzt um 1,5 Prozent. Chinas Festlandbörsen hielten sich etwas besser. Dabei hat das Land heute mehr als 20.000 Corona-Infektionen gemeldet - ein neuer Höchststand seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren. Die Nationale Gesundheitskommission erklärte allerdings, die meisten Fälle seien asymptomatisch.

Fantasie für Erneuerbare Energien Titel der Windkraft- und Solarbranche, wie der Windradbauer Nordex, aber auch Projektierer wie Energiekontor oder Encavis, könnten heute im Fokus stehen. Im "Osterpaket" von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) soll der Grundsatz verankert werden, dass die Nutzung erneuerbarer Energien "im überragenden öffentlichen Interesse liegt". Die Erneuerbaren dienten zudem "der öffentlichen Sicherheit". Die Ampel-Regierung hat sich außerdem auf zusätzliche Flächen für Windräder geeinigt.

Encavis kauft dänischen Windpark Der Solar- und Windkraftprojektierer Encavis gab am Morgen den Kauf des dänischen Windparks Svoldrup mit einer Leistung von 11,5 Megawatt bekannt. Über den Kaufpreis machte das Unternehmen keine Angaben.