Marktbericht Anleger abwartend Geht das Kursfeuerwerk weiter? Stand: 10.03.2022 07:52 Uhr

Zum Handelsstart dürften die Anleger nach der gestrigen Kursrally zunächst eine Kaufpause einlegen. Die Hoffnungen liegen jetzt auf dem Außenminister-Treffen der Kriegsparteien in der Türkei.

Der DAX dürfte Banken und Brokern zufolge mit leichten Verlusten in den Handel starten, sein gestern erreichtes Niveau aber verteidigen. Die Hoffnung auf eine Annäherung der Kriegsparteien Russland und Ukraine hatte den DAX am Mittwoch nach oben katapultiert. Er schloss mit einem Plus von 7,92 Prozent bei 13.847,93 Punkten. Es war der höchste prozentuale Tagesgewinn des Börsenbarometers seit rund zwei Jahren.

"Gewöhnungseffekt oder echte Überzeugung, dass es nicht noch schlimmer kommt", fragen sich die Marktbeobachter der Helaba in ihrem täglichen Marktkommentar. "Zumindest die Hoffnung, dass es keine Energielieferstopps seitens Russlands gibt und dass die konjunkturellen Auswirkungen moderat bleiben, besteht wohl", so die Einschätzung der Experten.

Was beschließt die EZB?

Deshalb achten die Marktteilnehmer auf Entspannungssignale: Sie verfolgten das geplante Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine in der Türkei genau, sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Online-Broker CMC Markets. Wenn sich die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Krieges nicht erfüllten, würden sich die jüngsten Kursgewinne schnell wieder in Luft auflösen, meint Oldenburger.

Aber es gibt noch einen weiteren wichtigen Termin: Heute berät die EZB über den künftigen geldpolitischen Kurs. Angesichts des Krieges in der Ukraine ist zweifelhaft, ob die EZB heute den Ausstieg aus der seit Jahren ultralockeren Geldpolitik einläuten wird. Der Zinsentscheid wird um 13:45 bekannt gegeben.

US-Vorgaben inspirieren In den USA hatte sich die Rally am Abend fortgesetzt, wenn auch nicht im gleichen Tempo: Der Dow Jones schloss zwei Prozent höher auf 33.286 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 3,6 Prozent auf 13.255 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 2,6 Prozent auf 4277 Punkte zu. In Japan schloss der Nikkei mit einem Plus von 3,9 Prozent auf 25.690 Zählern. Die aktuelle Erholung sei eine typische "Bärenmarkt-Rally", meinte Marktanalyst Fawad Razaqzada vom Online-Broker ThinkMarkets. Dabei griffen nach einem Kursrutsch erste Schnäppchenjäger zu, wodurch Investoren, die auf eine Fortsetzung der Talfahrt gesetzt hätten, zur Auflösung ihrer Wetten gezwungen würden. Sobald dies geschehen sei und die Kurserholung an Schwung verliere, setzten die Verkäufe wieder ein.

Goldpreis sinkt Der Goldpreis, der sich zuletzt seinem Allzeithoch bei 2075 Dollar je Feinunze genähert hatte, gibt derzeit nach. Nur eine Momentaufnahme? "Die weiter ansteigenden Inflationserwartungen sowie die zeitweise turbulenten Bewegungen an den Finanzmärkten dürften die Goldpreise - unter Berücksichtigung jederzeit möglicher Kursrücksetzer - noch eine Zeitlang stützen", kommentiert Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

VW-Chef Diess für kraftvolles Auftreten gegenüber Putin Volkswagen-Chef Herbert Diess hat sich für ein kraftvolles Auftreten und größtmögliche Sanktionen gegenüber Russlands Präsident Wladimir Putin ausgesprochen. Ziel müsse sein, aus einer Position der Stärke durch Verhandlungen auf Augenhöhe, möglichst bald ein Ende des Ukraine-Krieges herbeizuführen, sagte Diess. "Ich glaube, dass Europa und Deutschland sehr stark leidtragend sein können bei einem lang anhaltenden Ukraine-Konflikt", fügte er hinzu. Gefragt, ob sich Volkswagen vor dem Hintergrund von Chinas Position in dem Konflikt Sorgen um sein Geschäft in der Volksrepublik machen müsse, antwortete Diess: "Das tun wir momentan noch nicht."

Deutsche Bank: Kaum Risiken in Russland Die Deutsche Bank sieht lediglich überschaubare Risiken in ihren Geschäften in Russland und in der Ukraine. Das Engagement dort sei sehr begrenzt und größtenteils abgesichert, teilte die Bank mit. Präsenz und Geschäft dort sei seit 2014 deutlich verringert und in den vergangenen zwei Wochen nochmals zurückgefahren worden. Ende 2021 habe das Netto-Kreditengagement in Bezug auf Russland bei 0,6 Milliarden Euro nach Berücksichtigung von Garantien und Sicherheiten gelegen. Brutto habe es 1,4 Milliarden Euro betragen - was rund 0,3 Prozent des gesamten Kreditbuchs entspreche. Das Netto-Kreditengagement gegenüber der Ukraine bezifferte die Bank mit 42 Millionen Euro, brutto mit 0,6 Milliarden Euro.

K+S hält an Zielen fest Der Salz- und Düngemittelhersteller K+S bekräftigt trotz des Kriegs in der Ukraine und der damit verbundenen Unsicherheiten für die Agrarmärkte seine Jahresziele. Für 2022 rechnet K+S unverändert mit einem Anstieg des operativen Gewinns (Ebitda) auf 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro: "Mit der genannten Bandbreite würden wir das bisher beste Ergebnis unserer Firmengeschichte erwirtschaften", sagte Vorstandschef Burkhard Lohr. Im vergangenen Jahr stand nach endgültigen Zahlen - auch dank eines Sonderertrags von rund 220 Millionen Euro - ein Ergebniszuwachs auf 969 (2020: 267) Millionen Euro zu Buche. Der Umsatz kletterte um knapp ein Drittel auf 3,2 Milliarden Euro.

Steigende Mieten: LEG Immobilien verdient kräftig Die jüngsten Wohnungszukäufe und steigende Mieten haben dem Immobilienkonzern LEG im abgelaufenen Jahr zu einem deutlichen Gewinnplus verholfen. Der operative Gewinn aus dem laufenden Geschäft (FFO 1) kletterte 2021 im Jahresvergleich um 10,4 Prozent auf rund 423 Millionen Euro. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren. Die Dividende soll um fast acht Prozent auf 4,07 Euro je Aktie steigen. Für das laufende Jahr zeigte sich der Vorstand um Konzernchef Lars von Lackum weiterhin zuversichtlich, das operative Ergebnis auf 475 Millionen bis 490 Millionen Euro zu steigern.