Marktbericht 14.600 Punkte im Visier DAX-Bullen schöpfen neuen Mut Stand: 06.06.2022 10:14 Uhr

Die Käufer am deutschen Aktienmarkt lassen sich von dem jüngsten Rückschlag nicht verunsichern. Trotz anhaltender Zinsängste wagen sie einen neuen Anlauf auf die DAX-Schlüsselmarke bei 14.600 Punkten.

Zwar dürften die Börsenumsätze am Pfingstmontag feiertagsbedingt überschaubar bleiben. Für Spannung ist am deutschen Aktienmarkt dennoch gesorgt. Nach dem leichten Kursminus am Freitag von 0,2 Prozent auf 14.460 Punkte wagen sich zu Wochenbeginn die Käufer wieder hervor. Der DAX zieht zum Handelsstart um 0,8 Prozent auf 14.577 Punkte an.

Als Antreiber gelten am Morgen nachlassende Corona-Restriktionen in Peking, verbesserte Wirtschaftsdaten aus China und die Perspektive, dass die USA zur Bekämpfung der hohen Inflation auf Importzölle für chinesische Waren verzichten könnte.

Wichtige DAX-Marken im Fokus Einmal mehr steht im DAX die Schlüsselmarke von 14.600 Punkten im Fokus. An deren Überwindung war der deutsche Leitindex zuletzt mehrfach gescheitert. Seit Anfang April hatte er die 14.600 mehrfach angelaufen, nur um dann wieder nach unten abzudrehen. Sollte der DAX es nun schaffen, diese Barriere endlich zu knacken, würde er damit den Weg in Richtung 15.000-Punkte-Marke ebnen.

US-Futures im Aufwind Rückenwind für den deutschen Aktienmarkt kommt am Morgen auch von der Wall Street. Die US-Futures haben in der Früh deutlich angezogen. Der Future auf den US-Leitindex Dow Jones Industrial notiert 0,5 Prozent höher, der Future auf den technologielastigen Nasdaq 100 gewinnt sogar 0,8 Prozent. Am Freitag hatten noch starke Arbeitsmarktdaten auf den Kursen gelastet. Die US-Notenbank Fed dürfte sich Experten zufolge nun in ihrem Zinserhöhungszyklus bestätigt sehen. Eine Zinspause im September wird zunehmend unwahrscheinlich. Steigende Zinsen machen aber Aktien im Vergleich zu Anleihen weniger attraktiv. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,1 Prozent tiefer auf 32.899 Punkten. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex Nasdaq 100 fiel um 2,7 Prozent auf 12.548 Zähler. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,6 Prozent auf 4108 Punkte ein.

Nikkei startet mit Gewinnen in die neue Woche Die Aussicht auf frischen Wind für die Konjunktur hat die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten zum Einstieg ermuntert. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag um 0,6 Prozent auf 27.916 Punkte, die Börse Shanghai notierte 1,1 Prozent höher bei 3232 Zählern. Mut mache Investoren das Ende der Corona-Lockdowns in der chinesischen Hauptstadt und vor allem der Wirtschaftsmetropole Shanghai, schrieben die Analysten der Bank Morgan Stanley in einem Kommentar.

Ölpreise springen hoch Die Ölpreise stiegen im frühen Handel sprunghaft an, nachdem Saudi-Arabien die Preise für seine Rohölverkäufe im Juli stark angehoben hatte. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete mit 120,57 Dollar zuletzt 80 Cent mehr als am Freitag, nachdem es zwischenzeitlich fast bis auf 122 Dollar nach oben gegangen war. Die Anleger wetten darauf, dass die von der OPEC geplanten Angebotssteigerungen nicht ausreichen werden, um die Nachfrage zu befriedigen. Zumal China seine Corona-Beschränkungen lockert.

Euro und Gold leicht im Aufwind Der Dollar steht im frühen Devisenhandel leicht unter Druck. Im Gegenzug steigt der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0732 Dollar. Der Goldpreis konsolidiert weiter. Aktuell werden für eine Feinunze des gelben Edelmetalls 1853 Dollar gezahlt.

Beiersdorf zurück im DAX, Delivery Hero steigt ab Etwas mehr als ein Jahr nach dem Abstieg aus dem DAX feiert Beiersdorf ein Comeback in der ersten deutschen Börsenliga. Der "Nivea"-Hersteller ersetzt Delivery Hero, teilte die Deutsche Börse am Freitagabend mit. Der Essenslieferant, der seit Jahren Verluste schreibt und dessen Einzug in den DAX daher einst von vielen kritisiert worden war, steigt in den Nebenwerteindex MDAX ab.

Encavis künftig im MDAX Im MDax ersetzt zudem der Ökostrom-Anbieter Encavis den Finanzdienstleister Hypoport. Neben Hypoport wird künftig auch wieder das Rüstungsunternehmen Hensoldt im SDAX vertreten sein sowie der Windpark-Projektierer PNE. Ausscheiden müssen dafür der Laser-Experte LPKF und der Kohlefaser-Spezialist SGL. Die Deutsche Börse wird die Änderungen zum 20. Juni umsetzen.

Mercedes ruft weltweit fast eine Million Autos zurück Mercedes-Benz ruft dem Kraftfahrt-Bundesamt zufolge wegen möglicher Bremsprobleme weltweit fast eine Million ältere Fahrzeuge zurück. Betroffen sind demnach ML-, GL- und R-Klasse-Autos der Baujahre 2004 bis 2015, wie die Behörde in ihrer Rückrufdatenbank mitteilte. Auf Deutschland entfallen vermutlich annähernd 70.000 Autos.

Hinkt O2 beim Mobilfunk-Netzausbau hinterher? Beim Mobilfunk-Ausbau ist der Netzbetreiber Telefónica (O2) offenbar längst noch nicht so weit wie seine Konkurrenten. Einem internen Papier zufolge, das die Bundesnetzagentur dem Digitalausschuss des Bundestags zugeschickt hat und das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt, ist Vodafone am weitesten. Die Antennen des britischen Anbieters erreichten im April 98,3 Prozent der deutschen Haushalte. Die Deutsche Telekom kam auf 98,2 Prozent und Telefónica auf 95,1 Prozent.

KLM holt gestrandete Passagiere nach Amsterdam Die niederländische Fluggesellschaft KLM hat am Pfingstsonntag damit begonnen, zahlreiche ihrer am Vortag in europäischen Ländern gestrandeten Passagiere nach Amsterdam zu bringen. Zugleich werde hart daran gearbeitet, Fluggäste umzubuchen, die eigentlich bereits am Samstag vom Airport Schiphol weiterfliegen wollten und ihre Anschlüsse verpassten, sagte ein KLM-Sprecher der Nachrichtenagentur ANP. Novartis ins Visier von Hackern geraten Der schweizerische Pharmakonzern Novartis ist ins Visier von Hackern geraten. Novartis bestätigte am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht der Westschweizer Tageszeitung "Le Temps", der sich auf die spezialisierte Internetseite BleepingComputer stützte. Der Fall sei eingehend untersucht worden, ein Diebstahl von sensiblen Daten könne ausgeschlossen werden.

Deutscher Ex-Chef von OMV nicht entlastet Die Aktionäre des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV haben bei der Hauptversammlung ein negatives Urteil über Ex-Chef Rainer Seele und seine Russland-Strategie gefällt. Die Mehrheit der Eigentümer, darunter auch die Staatsholding ÖBAG, verweigerte dem deutschen Manager die Entlastung als Vorstandsvorsitzender für das Vorjahr. Seele verließ das Unternehmen Mitte 2021.