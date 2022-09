Marktbericht DAX vor Kurseinbruch? Fehlausbruch mit Folgen Stand: 01.09.2022 07:44 Uhr

Nach dem Fehlausbruch über die 13.000-Punkte-Marke schwingen die Bären zu Beginn des neuen Börsenmonats das Zepter im DAX. Einer alten Börsenregel zufolge könnte es nun sehr rasch und sehr dynamisch abwärts gehen.

Der neue Börsenmonat dürfte im DAX so beginnen, wie der alte geendet hat: mit Kursverlusten. Gestern war der deutsche Leitindex wegen neu angefachter Zinsängste mit einem Minus von 1,0 Prozent auf 12.835 Punkte aus dem Handel gegangen. Heute Morgen taxiert der Broker IG die deutschen Standardwerte nochmals 0,7 Prozent tiefer bei 12.756 Zählern.

DAX-Jahrestief rückt ins Visier Der am Dienstag vollzogene Ausbruch über die 13.000-Punkte-Marke hat sich im Nachhinein als Fehlausbruch erwiesen. Getreu der alten Börsenregel "false breaks are followed by fast moves" könnte es für die deutschen Standardwerte nun weiter dynamisch abwärts gehen - zumal diese auch charttechnisch stark angeschlagen sind. Perspektivisch ist nun sogar ein Test der Jahrestiefs vom März und Juli bei 12.400 Punkten möglich. Hinzu kommt: Der September ist auch mit Blick auf die Statistik ein herausfordernder Monat für den DAX: "In 20 von 33 Jahren mussten die deutschen Standardwerte in diesem Monat Kursverluste hinnehmen", betonten jüngst die Technischen Analysten von HSBC. Fed und EZB vor sehr großen Zinsschritten Aus fundamentaler Perspektive lasten weiterhin Zinsängste auf den Kursen. Die rasant steigenden Verbraucherpreise dürften die Währungshüter zu drastischen Schritten zwingen. In der Eurozone waren die Verbraucherpreise im August binnen Jahresfrist um 9,1 Prozent in die Höhe geschossen, wie das Statistikamt Eurostat gestern auf Basis einer Schnellschätzung mitteilte. Anleger stellen sich derzeit darauf ein, dass sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Monat den Leitzins um jeweils 0,75 Prozentpunkte anheben werden. Steigende Zinsen machen Aktien im Vergleich zu Anleihen weniger attraktiv.

Schlechtester August an der Wall Street seit 2015 Die Furcht vor aggressiven Zinsschritten der US-Notenbank Fed hat zur Wochenmitte auch die Wall Street belastet. Der Dow Jones verlor 0,9 Prozent auf 31.510 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 11.816 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 3955 Punkte ein. Damit schloss die US-Börse nicht nur den vierten Handelstag in Folge im Minus. Es bedeutete auch das schlechteste Abschneiden für die drei wichtigsten Indizes in einem August seit 2015. Im Monatsverlauf verloren Dow, S&P und Nasdaq jeweils mehr als vier Prozent.

Nikkei tief im Minus Rezessionsangst und Zinssorgen halten am Morgen auch die Asien-Börsen weiter fest im Griff. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,5 Prozent tiefer bei 27.668 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,2 Prozent und lag bei 1939 Punkten. Die Börse in Shanghai atmete hingegen nach der Ankündigung weiterer politischer Maßnahmen im September zur Ankurbelung der schleppenden Wirtschaft auf und lag 0,2 Prozent im Plus.

Euro knapp über Dollar-Parität Der Euro hält sich im frühen Devisenhandel knapp über der Parität zum Dollar. Ein Euro kostet aktuell 1,0014 Dollar. Als Parität wird ein Tauschverhältnis von eins zu eins zwischen zwei Währungen bezeichnet. Die Feinunze Gold wird am Morgen bei 1704 Dollar gehandelt.

Neuer VW-Chef tritt Amt an Im DAX rückt die VW-Aktie in den Fokus. Der neue Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume tritt heute sein Amt an. Der 54-Jährige will bei einer Managementveranstaltung in Lissabon seine Strategie und sein Führungsverständnis erläutern. Investoren in aller Welt werden auch mit Blick auf den geplanten Börsengang der VW-Tochter Porsche genau zuhören. Denn Blume soll auch nach dem geplanten Börsengang Chef des Sportwagenbauers bleiben.

Lufthansa-Piloten wollen am Freitag streiken Im Tarifkonflikt mit der Airline wollen die Lufthansa-Piloten am Freitag streiken. Der Arbeitgeber habe in dieser Woche kein verbessertes Angebot vorgelegt, so dass die Verhandlungen gescheitert seien, erklärte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). "Daher bleibt uns nur, mit einem Arbeitskampf unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen." Der eintägige Ausstand dürfte zu massiven Flugausfällen führen und die Reisepläne Tausender Passagiere durchkreuzen.

Neue BioNTech- und Moderna-Impfstoffe vor EMA-Zulassung Die europäische Arzneimittelbehörde EMA berät auf einer Sondersitzung Zulassungsanträge für Auffrischungsimpfungen gegen Omikron-Varianten des Coronavirus. Sie wird voraussichtlich noch in dieser Woche eine Entscheidung über die von Moderna sowie von BioNTech und Pfizer hergestellten Impfstoffe treffen, die sowohl auf die ältere Omikron-Variante BA.1 als auch auf den ursprünglichen Virusstamm zugeschnitten sind.

Neuer Forschungschef für Morphosys Das Biotechnologieunternehmen Morphosys bekommt einen neuen Forschungschef. Der amtierende Vorstand Malte Peters habe sich entschieden, zum Jahresende in den Ruhestand zu gehen, teilte die im Index der kleineren Werte SDAX notierte Firma gestern mit. Nachfolger auf dem Posten wird bereits zum 1. Oktober Tim Demuth. Der 48-Jährige kommt von der US-amerikanisch-deutschen Biotechfirma Pieris Pharmaceuticals.