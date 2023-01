Der DAX dürfte mit Kursverlusten in den Handelstag starten. Nach der rasanten Kursrally seit Jahresbeginn scheint nun die Zeit tatsächlich reif für Gewinnmitnahmen.

Die Kursrally am deutschen Aktienmarkt könnte eine Pause einlegen. Der DAX dürfte auch angesichts negativer Vorgaben von den Überseebörsen mit einem deutlichen Abschlag in den Handelstag gehen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,5 Prozent tiefer bei 15.106 Punkten.

Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street. Nach einem Rückgang der Industrieproduktion und einem unerwartet hohen Umsatzminus bei den Einzelhändlern feierten an den US-Börsen Rezessionssorgen ein Comeback. Laut dem "Beige Book" der Fed blicken US-Firmen zudem pessimistisch auf das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr.

Auch an den Asien-Börsen drängen Anleger verstärkt zu sicheren Anleihen und lassen Aktien links liegen. In Japan hegten Investoren zudem Zweifel an der weiteren Zinspolitik der japanischen Zentralbank (BOJ). Der 225 Werte umfassende Nikkei schloss 1,4 Prozent tiefer bei 26.405 Punkten.

Post hat nicht genug Filialen auf dem Land

Am deutschen Aktienmarkt rückt am Morgen die Aktie der Deutschen Post in den Fokus. Das Unternehmen hat zu wenige Postfilialen auf dem Land. Wie die Bundesnetzagentur auf dpa-Anfrage mitteilte, gebe es nach ihrer Kenntnis derzeit circa 140 "unbesetzte Pflichtstandorte" in Deutschland.