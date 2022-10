Vorsicht ist Trumpf an der Börse

Vor dem wichtigsten Termin der Börsenwoche wollen sich die Anleger nicht aus der Deckung wagen. Der DAX dürfte seine jüngsten Verluste heute zur Eröffnung zunächst ausweiten.

Der DAX dürfte mit einem kleinen Abschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte 0,2 Prozent tiefer bei 12.440 Punkten. Der deutsche Leitindex dürfte damit auf seine gestrigen Verluste noch ein wenig draufsetzen.

Zuletzt mehrten sich jedoch die Zweifel unter den Investoren und Marktbeobachtern an diesem Narrativ. Erst gestern hatten mehrere US-Notenbanker für einen anhaltend aggressiven Zinskurs plädiert.

Die Anleger haben derweil guten Grund, heute Morgen zurückhaltend am Aktienmarkt zu agieren. Schließlich steht am Nachmittag mit dem US-Arbeitsmarktbericht der wichtigste Termin der Börsenwoche auf der Agenda. Zu Wochenbeginn waren die Aktienmärkte noch stark von der Hoffnung getrieben worden, dass die US-Notenbank bei ihrem Zinserhöhungskurs das Tempo drosseln könnte.

Die Vorgaben für den DAX-Handel von den Überseebörsen sind negativ. An der Wall Street hielten sich Investoren angesichts des Rätselratens über die künftige Geldpolitik mit Engagements zurück. Der Dow Jones verlor 1,2 Prozent auf 29.927 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,7 Prozent auf 11.073 Punkte nach. Der S&P 500 verlor etwa ein Prozent auf 3744 Punkte.

Die asiatischen Aktienmärkte haben zum Wochenschluss ihre Talfahrt ausgeweitet. Die Anleger machten sich angesichts einer weiteren erheblichen Straffung der US-Zentralbankpolitik erneut Sorgen über eine mögliche Rezession. In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 27.194 Punkten. Die Börse in Shanghai blieb wegen eines Feiertags geschlossen.

Der Euro zieht im frühen Handel etwas an. Aktuell wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 0,9794 Dollar gehandelt. Im Laufe der Woche hatte sich der Euro zunächst wieder der Dollar-Parität angenähert, bevor die Weltleitwährung angesichts der steigenden Risikoaversion der Anleger wieder Stärke zeigte. Die Feinunze Gold kostet 1710 Dollar.

Am deutschen Aktienmarkt könnten heute Technologiewerte wie Infineon unter Druck geraten. Der US-Chipkonzern AMD hat gestern vorläufige Zahlen für den Umsatz deutlich unterhalb der bisherigen Vorhersagen veröffentlicht und die Aktien von Chipherstellern nachbörslich auf Talfahrt geschickt. "Der PC-Markt hat sich im Quartal deutlich schwächer gezeigt", erklärte die Chefin des US-Konzerns, Lisa Su. Für das dritte Quartal werde nun ein Umsatz von etwa 5,6 Milliarden Dollar erwartet.

Nach dem Erfolg mit seinem Corona-Impfstoff baut das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech seine internationale Präsenz mit der Errichtung eines Forschungszentrums und einer Produktionsstätte in Australien weiter aus. Einer der Schwerpunkte soll die Suche nach Krebstherapien sein. BioNTech vereinbarte heute mit dem australischen Bundesstaat Victoria eine strategische Zusammenarbeit, um an der Erforschung und Entwicklung potenzieller mRNA-basierter Impfstoffe und Therapien zusammenzuarbeiten, wie das Unternehmen mitteilte.

Musk gibt Produktionsstart des Tesla-Sattelschleppers bekannt

Teslas um Jahre verzögerter Elektro-Sattelschlepper Semi ist laut Firmenchef Elon Musk nun in die Produktion gegangen. Am 1. Dezember sollen erste Fahrzeuge an den Getränke- und Lebensmittelriesen Pepsi ausgeliefert werden, wie Musk heute Nacht bei Twitter ankündigte. Stückzahlen wurden zunächst nicht bekannt. Es handele sich dabei um die Version mit rund 800 Kilometern Reichweite, schrieb er.