Marktbericht DAX tiefer erwartet Verderben die Notenbanken die Aktien-Party? Stand: 15.12.2022 08:09 Uhr

Die US-Notenbank hat mit der Ankündigung weiterer Zinsschritte über die 5-Prozent-Marke hinaus an den Märkten für Ernüchterung gesorgt. Der DAX dürfte am Tag des EZB-Entscheids mit Verlusten starten.

An den Finanzmärkten herrscht am Morgen nach dem Fed- und vor dem EZB-Zinsentscheid Ernüchterung. Anleger halten sich mit neuen Engagements zurück. Der DAX dürfte mit einem Abschlag in den Handelstag gehen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,4 Prozent tiefer bei 14.409 Punkten.

Fehlausbruch im DAX? Der Anstieg auf ein neues Hoch (14.676 Zähler) seit Anfang Juni, den der DAX am Dienstag noch vollzogen hatte, droht sich damit, als Fehlausbruch zu entpuppen. Anleger sollten daher nun die Marken von 14.327 und 14.149 Punkten im Auge behalten; hier verlaufen die nächsten Unterstützungen für den deutschen Leitindex. Fed auf dem Weg zum Bernanke-Gipfel? Die US-Notenbank hatte gestern wie erwartet den Leitzins um 50 Basispunkte auf 4,25 bis 4,5 Prozent erhöht. Gleichzeitig stellt die Fed weitere Zinsschritte auf über 5 Prozent und damit mehr als bisher in Aussicht. "Sollte die Fed den Leitzins nächstes Jahr tatsächlich so anheben wie es die Projektionen nahelegen, würde sie das Hochplateau der Bernanke-Ära erreichen: Zwischen Juni 2006 und August 2007 lag der Leitzins bei 5,25 Prozent", unterstreichen die Commerzbank-Ökonomen Bernd Weidensteiner und Christoph Balz. US-Notenbank Fed hievt Leitzins weiter nach oben Die US-Notenbank Fed hebt kurz vor Jahresende den Leitzins um weitere 0,5 Prozentpunkte an.

Wall Street schließt nach Fed-Entscheid im Minus Die falkenhafte Haltung der Fed kam am Markt, an dem sich nach der unerwartet stark gesunkenen US-Inflationsrate schon fast so etwas wie Euphorie breitgemacht hatte, nicht gut an. Der Dow Jones verlor 0,4 Prozent auf 33.966 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,8 Prozent auf 11.171 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,6 Prozent auf 3995 Punkte ein.

Asien-Börsen reagieren verschnupft Der Zinsentscheid der Fed kommt auch bei den Anlegern in Asien nicht gut an, Rezessionsängste machen sich erneut breit. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 0,4 Prozent tiefer bei 28.052 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent. Was macht die EZB? Heute steht bereits der nächste Notenbank-Entscheid auf der Börsen-Agenda. Die EZB hinkt der US-Notenbank in puncto Zinserhöhungen allerdings weit hinterher: Der Leitzins in der Eurozone, der Hauptrefinanzierungssatz, liegt aktuell bei 2,0 Prozent. Auch die europäischen Währungshüter dürften auf ihrer heutigen Zinssitzung ihren Inflationskampf mit vermindertem Tempo fortsetzen. Nach zwei Zinsanhebungen um jeweils 0,75 Prozentpunkte rechnen Ökonomen überwiegend mit einer Straffung um 50 Basispunkte. Zinsentscheide von SNB und BoE im Visier der Anleger An den Märkten könnten heute neben der Europäischen Zentralbank auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Bank of England (BoE) für Bewegung sorgen. In der Schweiz rechnen Ökonomen mit einer Anhebung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte auf 1,0 Prozent. Die Zentralbank in London dürfte den Leitzins ebenfalls um einen halben Prozentpunkt auf dann 3,50 Prozent nach oben schrauben.

Euro weiter klar über 1,06 Dollar Im Vorfeld des EZB-Entscheids hält sich der Euro klar über der Marke von 1,06 Dollar, die er im Wochenverlauf erobert hatte. Aktuell wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0659 Dollar 0,2 Prozent tiefer gehandelt.

Gold bei steigenden Zinsen nicht gefragt Der Goldpreis, der bereits am Vorabend unter Druck geraten war, gibt am Morgen weiter nach. Die Feinunze Gold notiert mit einem Abschlag von 0,8 Prozent bei 1792 Dollar, nachdem sie im Wochenverlauf zeitweise schon bei 1824 Dollar gehandelt worden war. Steigenden Zinserwartungen machen das gelbe Edelmetall weniger attraktiv, wirft es selbst doch keine Zinsen oder Dividenden ab.

Ölpreise auf dem Rückzug Die Ölpreise sind am Morgen gefallen. Am Markt wurde auf eine wichtige Ölpipeline in den USA verwiesen, die wieder teilweise den Betrieb aufgenommen hat. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 82,28 US-Dollar. Das sind 42 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt um 57 Cent auf 76,71 Dollar.

Münchener Rück peilt vier Milliarden Euro Gewinn an Im DAX dürfte heute die Münchener Rück einen Blick wert sein. Der Konzern nimmt im kommenden Jahr nach den neuen Bilanzierungsvorschriften einen Gewinnzuwachs auf rund vier Milliarden Euro ins Visier. Das teilte der weltgrößte Rückversicherer am Abend mit. Die operative Entwicklung des Geschäfts sei "weiterhin sehr erfreulich".

Continental erweitert Vorstand Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental erweitert seinen Vorstand auf sechs Mitglieder und schafft ein neues Ressort für Integrität und Recht. Für diesen Bereich berief der Aufsichtsrat in seiner gestrigen Sitzung ab dem 1. Juli 2023 für drei Jahre den Juristen Olaf Schick. Schick ist derzeit Finanzchef der Mercedes-Benz Group China.

Rheinmetall baut neue Munitionsfertigung in Deutschland auf Rheinmetall baut in Deutschland eine umfangreiche neue Munitionsfertigung mit dem Ziel einer unabhängigen Versorgung der Bundeswehr auf. Die Anlagen für sogenannte Mittelkalibermunition sollten im Januar fertig sein, bestätigte das Rüstungsunternehmen auf Anfrage.

Ceconomy strebt Ergebnisverbesserung an Für das Geschäftsjahr 2022/23 geht der Elektronikhändler Ceconomy (Media Markt, Saturn) von einem leichten Umsatzanstieg sowie einer "deutlichen Ergebnisverbesserung" aus. Der Ausblick stehe unter dem Vorbehalt, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht weiter verschlechterten und der Markt für Verbraucherelektronik nur moderat schrumpfe.