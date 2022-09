Marktbericht Nach Kurssturz Kann sich der DAX jetzt fangen? Stand: 19.09.2022 07:47 Uhr

Nach einer desaströsen Börsenwoche scheinen sich die Märkte zu Beginn der neuen Woche zu beruhigen. Der DAX wagt einen Stabilisierungsversuch. Doch die Erfolgsaussichten sind durchwachsen.

Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent höher bei 12.770 Punkten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich damit nach den herben Verlusten der Vorwoche eine Stabilisierung ab. Allerdings ist der DAX aus technischer Perspektive deutlich angeschlagen.

Wo der DAX jetzt Halt finden kann Am Freitag war der DAX bis auf 12.699 Punkte gefallen und hatte sich damit seinem markanten Tief von Anfang September (12.603 Zähler) angenähert. Diese Marke gilt es nun auch zu Wochenbeginn im Auge zu behalten: Sollte der DAX darunter stürzen, müssten sich Anleger auf einen Test des Jahrestiefs vom Juli bei 12.391 Punkten einstellen. Wenig Mut macht derweil auch die Statistik: Häufig setzten sich in der Vergangenheit Kursstürze, die am Freitag ihren Anfang nahmen, am Montag fort. Erst am "Turnaround Tuesday", dem Tag mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für Gewinne, konnten die Kurse zumeist wieder ins Plus drehen. Hartnäckige US-Inflation: Was macht die Fed? Damit sind die Aussichten für den deutschen Aktienmarkt verhalten. Mehr als eine Stabilisierung auf niedrigen Niveaus sei weiterhin nicht drin, schrieben etwa die Analysten der DZ Bank. Denn der Anfang September einsetzende Versuch, Kursverluste aufzuholen, habe mit der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen und den damit einhergehenden Spekulationen über Leitzinserhöhungen ein jähes Ende gefunden. Anleger fürchten, dass die US-Notenbank im Kampf gegen die Teuerung die Leitzinsen zu stark anhebt und damit die Konjunktur abwürgt. Am Mittwoch findet der nächste Leitzinsentscheid der Federal Reserve (Fed) statt. Dem Fed Watch Tool der CME Group zufolge rechnen mittlerweile 80 Prozent der Marktteilnehmer mit einer Anhebung des US-Leitzinsen um 75 Basispunkte; 20 Prozent erwarten gar einen Zinsschritt von 1,0 Prozentpunkten.

FedEx-Ausblick versetzt Wall Street in Panik Von der Wall Street kommen negative Vorgaben für die Aktienmärkte in Europa. Ein trüber Ausblick des Paket-Lieferdienstes FedEx hatte die Anleger an der Wall Street am Freitag verschreckt und die amerikanischen Indizes auf den tiefsten Stand seit rund zwei Monaten gedrückt. Der Dow-Jones-Index verlor 0,5 Prozent auf 30.822 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,9 Prozent auf 11.448 Punkte nach, und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 3.873 Punkte ein. Aktien von FedEx taumelten um 21,4 Prozent abwärts, nachdem der Paketriese mit Blick auf die Abkühlung der Konjunktur seinen Ausblick kassierte. Asien-Börsen im Minus Auch an den asiatischen Börsen geht es zu Wochenbeginn abwärts. Der Leitindex der Shanghaier Börse, der SSE Composite, verliert am Morgen 0,2 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong büßt 1,0 Prozent ein. Die Börse in Tokio bleibt heute wegen eines Feiertags geschlossen.

Euro wieder unter Dollar-Parität Der Euro steht im asiatischen Devisenhandel unter Druck, er büßt 0,3 Prozent zum Dollar ein. Für einen Euro werden 0,9991 Dollar gezahlt, die europäische Gemeinschaftswährung notiert damit wieder unter der Parität zum US-Dollar. Als Parität wird ein Austauschverhältnis von eins zu eins zwischen zwei Währungen bezeichnet.

VW plant Mega-Börsengang Im DAX rückt am Morgen die VW-Aktie in den Fokus. Der bisherige Alleineigentümer Volkswagen will seine Tochter Porsche an die Börse bringen. Der Sportwagenbauer soll dabei mit bis zu 75 Milliarden Euro bewertet werden. VW legte die Preisspanne für die stimmrechtslosen Porsche-Vorzugsaktien am Sonntagabend auf 76,50 bis 82,50 Euro fest. Mit dem Börsengang kann VW 8,7 bis 9,4 Milliarden Euro einnehmen. Es wäre der größte Börsengang in Deutschland seit mehr als 25 Jahren. 1996 hatte die Deutsche Telekom nach Daten des Finanzdienstleisters Refinitiv umgerechnet 9,65 Milliarden Euro erlöst.

Daimler Truck baut Elektroangebot mit Schwerlaster aus Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will den Elektroantrieb künftig auch stärker im Schwerlastfernverkehr auf die Straße bringen. Dazu stellten die Schwaben auf einer Vorabendveranstaltung der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation in Hannover gestern einen ersten entsprechenden Batterie-Lkw für den Fernverkehr vor. Das Fahrzeug mit dem Namen "eActros LongHaul" soll 2024 serienreif sein und eine Reichweite von rund 500 Kilometern mit einer Batterieladung liefern.

Siemens Energy ab heute im DAX Das erst im März aus dem DAX in den MDAX abgestiegene Energieunternehmen Siemens Energy kehrt heute in den deutschen Leitindex zurück. Ausscheiden muss dafür der Kochboxenlieferant Hellofresh, der ab sofort im Index der mittelgroßen Werte zu finden sein wird.

Uniper muss MDAX-Platz räumen Drei Aktien aus dem SDAX finden sich ab heute im MDAX: der US-Telekomausrüster Adtran sowie die beiden Autozulieferer Stabilus und Hella. Der schwer angeschlagene Energiekonzern Uniper, Grand City Properties und der IT-Dienstleister Cancom steigen aus dem MDAX in den SDAX ab.