Nach den deutlichen Kursverlusten im Wochenverlauf können Anleger auf einen versöhnlichen Abschluss hoffen. Der DAX dürfte einen Erholungsversuch starten.

Im DAX besteht nach einer bislang schwächeren Woche die Chance auf Kursgewinne zum Abschluss. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,5 Prozent höher auf 14.330 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf verloren die 40 deutschen Standardwerte rund zwei Prozent, nachdem sie in der Vorwoche noch einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht hatte.

Doch es sieht ganz danach aus, als ob sich der DAX den guten Vorgaben der Wall Street nicht entziehen könnte. An den US-Börsen kam es gestern nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage zu einer Erholung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Donnerstag 0,6 Prozent höher auf 33.781 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,1 Prozent auf 11.082 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 3963 Punkte zu.

Börse Tokio schließt deutlich höher

Die asiatischen Märkte folgten am Morgen der US-Erholung: Die Börse in Tokio zeigte sich stärker und verabschiedete sich mit einem Plus von 1,2 Prozent auf 27.901 Punkte ins Wochenende. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.