Der deutsche Leitindex hat sich seit seinem Jahrestief fulminant erholt. Doch ausgerechnet zum Wochenschluss scheint es so, als könnten sich die DAX-Bullen nicht zu einem neuen Kraftakt aufraffen.

Der DAX dürfte kaum verändert in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde bei 12.837 Punkten und damit ganz in Nähe seines gestrigen Tagesschlusskurses. Die starke Aufwärtsdynamik der vergangenen Tage scheint passé.

Die Notenbank Fed hatte in ihren am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der jüngsten Sitzung für Ende Juli eine weitere Zinserhöhung um einen halben oder Dreiviertel Prozentpunkt signalisiert. Für Anleger sei dies eine Erleichterung, da einige Notenbanker eine Anhebung um einen vollen Prozentpunkt ins Gespräch gebracht hatten, sagte Aktienhändler Dennis Dick vom Brokerhaus Bright Trading.

Asiatische Aktien mit Kursgewinnen

Die asiatischen Aktienindizes folgen heute den Kursgewinnen an der Wall Street. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,7 Prozent höher. Die Börse in Shanghai notiert 0,1 Prozent im Plus.