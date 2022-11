Marktbericht DAX im Plus erwartet Anleger vor Fed-Entscheid furchtlos Stand: 02.11.2022 07:48 Uhr

Heute ist an den Börsen ein richtungsweisender Tag: Die US-Notenbank Fed gibt ihr weiteres Vorgehen im Kampf gegen die Inflation bekannt. Die Hoffnung auf eine langsamere Gangart dürfte den DAX zunächst steigen lassen.

Am Tag der möglicherweise wegweisenden Zinssitzung der US-Notenbank Fed dürfte sich der positive Lauf am Aktienmarkt zunächst fortsetzen und der erfreuliche Start in den neuen Börsenmonat andauern. Der Broker IG taxierte den DAX am frühen Morgen gut ein halbes Prozent höher auf 13.413 Punkte.

DAX-Anleger bleiben mutig "Die Investoren bleiben mutig", schreibt Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Positiv sei vor allem, dass selbst nach dem Anstieg des deutschen Leitindex um mehr als zehn Prozent seit Ende September kaum Gewinne mitgenommen würden. "Der Börsentag ist einer von denen, die erst abends so richtig beginnen", so Altmann mit Blick auf die Entscheidung der Fed nach Börsenschluss hierzulande. Mit Spannung warten Anleger auf die heute endende zweitägige Zinssitzung der Notenbank. Eine vierte Erhöhung der US-Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte gilt an den Märkten als ausgemachte Sache. Entscheidend dürften daher vor allem der Ausblick der Notenbank und die Aussagen von Fed-Chef Powell sein. Anleger hoffen auf Signale, in welchem Tempo die Zinsschritte weitergehen. "Viele am Markt hoffen und erwarten, dass die Fed ihr Tempo ab der nächsten Zinssitzung im Dezember drosselt. Sollten diese Hoffnungen enttäuscht werden, könnte es zu neuen Turbulenzen an den Börsen kommen", meint Altmann. Gestern war der DAX mit einem Aufschlag von 0,6 Prozent auf 13.338 Punkten aus dem Handel gegangen. Allerdings hatte das Börsenbarometer im Tagesverlauf zeitweise deutlich höher notiert, das Hoch lag bei 13.444 Punkten.

Asiatische Aktien ohne gemeinsame Richtung Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben heute überwiegend zugelegt. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 etwas tiefer mit einem leichten Abschlag von 0,1 Prozent. Die chinesischen Börsen präsentierten sich hingegen erneut fest. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen legte kurz vor Handelsende um 1,5 Prozent zu. In der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte der Leitindex Hang Seng nach der Rally am Vortag um mehr als zwei Prozent nach oben. Die Hoffnung auf eine Lockerung der Null-Covid-Politik des Landes hatte den Markt am Vortag bereits beflügelt.

Euro legt etwas zu Der Kurs des Euro ist vor den geldpolitischen Entscheidungen leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9884 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Der Euro konnte sich ein Stück weit von den Kursverlusten des Vortages erholen. Robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt hatten dem Dollar Auftrieb verliehen, während die Gemeinschaftswährung im Gegenzug unter Druck geriet.

Teamviewer legt etwas stärker zu als erwartet Der Softwareanbieter Teamviewer hat nach einem soliden Quartal die 2022er-Ziele bestätigt. Trotz der makroökonomischen Herausforderungen sei das Unternehmen auf gutem Weg, die Jahresprognose zu erreichen, sagte Unternehmenschef Oliver Steil. In den Monaten Juli bis September seien die in Rechnung gestellten Umsätze (Billings) - die zentrale Wachstumsgröße des Konzerns - um 15 Prozent auf 144,6 Millionen Euro gestiegen. Dabei profitierte der Anbieter von Fernwartungs- und Videokonferenzsoftware unter anderem auch vom schwachen Euro.