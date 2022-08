Marktbericht Richtung 13.000 Punkte Leichte Erholung im DAX erwartet Stand: 30.08.2022 07:41 Uhr

Am Frankfurter Aktienmarkt dürften die positiven Vorzeichen zu Handelsbeginn überwiegen. Der DAX wird mit Gewinnen erwartet. Und auch der Euro erholt sich.

Laut den Berechnungen von Banken und Brokern liegen die Indikationen auf den DAX im vorbörslichen Handel bei rund 12.962 Punkten und damit ein gutes halbes Prozent höher als gestern - nach drei verlustreichen Handelstagen in Folge.

Inflationsdaten werden erwartet

Eines der wichtigsten heutigen Themen sind die Inflationsdaten für August, die weiter von sehr hohen Energiekosten geprägt sein dürften. Der starke Preisauftrieb in Deutschland hatte im Juli mit einer Inflationsrate von 7,5 Prozent den zweiten Monat in Folge etwas nachgelassen - auch unterstützt durch den Tankrabatt und das Neun-Euro-Ticket, die allerdings Ende August auslaufen.

Kursverluste in Amerika

An den US-Börsen ging es in gestern weiter abwärts, immerhin schlossen die wichtigsten Indizes aber über ihren jeweiligen Tagestiefstständen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 0,6 Prozent auf 32.098 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 4030 Punkte ein. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq gab ein Prozent auf 12.017 Punkte nach.

Auch zu Wochenbeginn bremste die Furcht vor drastischen Zinsschritten und deren Folgen für die Wirtschaft, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem Zentralbank-Symposium von Jackson Hole die Finanzmärkte am Freitag auf eine längere Serie deutlicher Zinserhöhungen eingestimmt hatte. Laut Powell will die Federal Reserve (Fed) ihren Kampf gegen die stark steigenden Preise auch unter Inkaufnahme wirtschaftlicher Folgeschäden fortsetzen. Höhere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren weniger attraktiv erscheinen.

Anleihen unter Druck

Am Anleihemarkt trennten sich Anleger von den aktuell gehandelten, niedriger verzinsten Staatsanleihen. Im Gegenzug zog die Rendite zweijähriger US-Bonds, die besonders empfindlich auf Zinserwartungen reagiert, kurzzeitig auf den höchsten Stand seit 15 Jahren.

Ölpreise steigen

Am Ölmarkt ziehen die Notierungen weiter an. Gestützt wurden sie durch unter anderem durch die Unsicherheit im Irak, nachdem Anhänger des einflussreichen Schiitenführers Muktada al-Sadr den Regierungspalast in Bagdad erstürmt hatten. Auch rund zehn Monate nach der Parlamentswahl können sich die Parteien weder auf einen Präsidenten noch einen Regierungschef einigen, während das Land unter einer Wirtschaftskrise, Inflation und Korruption ächzt. Der Irak ist ein wichtiges Ölförderland.



Außerdem gibt es Spekulationen auf reduzierte Fördermengen der OPEC+. Einige Mitglieder aus der Gruppe der führenden Ölstaaten deuteten eine Senkung der Produktion an, sollte bei einer Lockerung der Sanktionen iranisches Rohöl auf den Weltmarkt zurückkehren.

Euro kämpft um die Parität

Am Devisenmarkt hat sich der Euro von seinen jüngsten Tiefstständen bei 0,99 US-Dollar erholt und liegt am Morgen im Bereich der Parität zur US-Währung. Die Erholung wird vor allem mit den zu Wochenbeginn merklich gefallen europäischen Gaspreisen begründet.

Große Verluste bei Adler

Der angeschlagene Immobilienkonzern Adler Group hat im ersten Halbjahr aufgrund von Wertberichtigungen rote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich summierte sich der Verlust auf 604 Millionen Euro, wie das Unternehmen am späten Montagabend mitteilte. Die Suche nach einem Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlüsse 2022 gehe weiter.