Marktbericht Stabilisierungsversuch Leichte Erholung zum Wochenstart? Stand: 27.02.2023 07:53 Uhr

Inflations- und Zinssorgen treiben die Anleger derzeit um. Nach den kräftigen DAX-Kursverlusten vom vergangenen Freitag rechnen Marktbeobachter aber mit einem Stabilisierungsversuch.

Der Broker IG taxiert den DAX vor dem Handelsstart 0,4 Prozent im Plus auf 15.266 Punkte. Am Freitag war er aus seiner zweiwöchigen Seitwärtsbewegung herausgerutscht, nachdem er mehrmals an der Charthürde von 15.500 Punkten gescheitert war. Der deutsche Leitindex war am Freitag 1,7 Prozent tiefer bei 15.210 Punkten aus dem Handel gegangen.

Wieder aufgeflammte Inflations- und Zinssorgen hatten den Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt ausgelöst, nachdem in den USA frische Inflationsdaten auf einen überraschend deutlichen Preisanstieg hindeuteten.

Eingetrübtes Bild im DAX Der DAX habe die Schiebezone zwischen 15.250 bis 15.658 Punkte nach unten verlassen und ein Impulstief bei 15.162 markiert, stellen die Fachleute der Helaba aus charttechnischer Sicht fest. Insgesamt ergebe sich deshalb zum Auftakt der neuen Woche ein deutlich eingetrübtes Bild. Laut Marktbeobachter Robert Halver von der Baader Bank steht die Anlegerstimmung im Spannungsverhältnis zwischen einer sanften Landung der Konjunktur und den wieder größer gewordenen Zinsängsten. Die Hauptprämisse sei angesichts der hartnäckigen Teuerung Risikoscheu, hieß es bei den Marktexperten der Commerzbank.

Zinsängste belasten Wall Street Die US-Inflationsdaten hatten am Freitag natürlich auch die Anleger an den US-Börsen verschreckt. Sorgen vor womöglich deutlicheren Zinsschritten der US-Notenbank kochten wieder hoch. Der Dow Jones büßte 1,02 Prozent auf 32.817 Zähler ein. Die bisherigen Jahresgewinne haben sich damit in Luft aufgelöst. Im Wochenverlauf verbuchte er ein Minus von 3,0 Prozent. Der breit gefasste S&P 500 verlor 1,1 Prozent auf 3970 Punkte. Der Nasdaq 100 sank um 1,7 Prozent auf 11.970 Zähler. Er fiel damit erstmals in diesem Monat unter die Marke von 12.000 Punkte und ist zurück auf dem Niveau von Ende Januar. Im Wochenverlauf gab der Auswahlindex der Technologiewerte um 3,1 Prozent nach.

Asiens Märkte kaum bewegt Die Märkte in Asien finden keine einheitliche Tendenz. In Japan stellen sich die Anleger auf längerfristig höhere Zinsen der weltweiten Zentralbanken ein, deshalb ist die Stimmung nach den deutlichen Verlusten an den US-Börsen durchwachsen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 0,1 Prozent tiefer bei 27423,96 Punkten. Damit bewegte er sich in der Mitte seiner Handelsspanne des vergangenen Monats. Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

Lindner will Post-Aktien für Aktienrente nutzen Zum Aufbau eines Kapitalstocks für die geplante Aktienrente will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) einem Bericht des digitalen Mediendiensts "Table Media" zufolge Aktienanteile des Bundes an der Deutschen Post an den Sonderfonds übertragen. Die angestrebte Startsumme für den von Lindner bereits angekündigten Kapitalstock mit dem Namen "Generationenkapital" liege bei zehn Milliarden Euro. An der Deutschen Post halte der Bund über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gut 20 Prozent der Anteile. Das entspreche nach aktuellem Börsenwert ebenfalls rund zehn Milliarden Euro, hieß es weiter.

Facebook-Konzern Meta will bei Chatbots mitmischen Der Facebook-Konzern will nach dem Wirbel um den Text-Automaten ChatGPT bei Chatbots mitmischen. Metas Sprachmodell auf Basis künstlicher Intelligenz solle Forscher in ihrer Arbeit unterstützen, schrieb Gründer und Chef Mark Zuckerberg in einem Facebook-Beitrag. Die Technologie trägt den Namen LLaMA. Ein Meta-Sprecher sagte dem Finanzdienst Bloomberg, das System werde aktuell nicht in Meta-Produkten wie Facebook oder Instagram eingesetzt. Es solle auf künstliche Intelligenz spezialisierten Forschern zur Verfügung gestellt werden.

Commerzbank zurück im DAX Die Commerzbank kehrt heute nach rund viereinhalb Jahren zurück in den DAX. Möglich wurde dies durch den Abschied des Gasherstellers Linde. Zudem war es der Commerzbank rechtzeitig gelungen, zum zweiten Mal in Folge ein positives operatives Jahresergebnis vorzulegen. Damit erfüllte sie, abgesehen vom Hauptkriterium - der Platzierung nach ihrem frei handelbaren Börsenwert - auch das ebenfalls erforderliche Profitabilitäts-Kriterium. Es war 2021 von der Deutschen Börse im Zuge ihrer Index-Reform eingeführt worden.