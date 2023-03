Marktbericht Kursverluste erwartet DAX wieder im Rückwärtsgang Stand: 24.03.2023 07:36 Uhr

Zum Ende einer unruhigen Woche dürfte der DAX heute wieder mit Verlusten in den Handelstag starten. Die Wochenbilanz sieht trotz der Turbulenzen bis jetzt aber noch relativ stark aus.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer auf 15.122 Punkte. Die Anleger sollten sich von der angespannten Ruhe nicht "einlullen" lassen, schrieb Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Der Stress in der Bankenbranche werde die Märkte weiter beschäftigen.

Auf Wochensicht im Plus

Gestern war der DAX stabil bei 15.210 Punkten aus dem Handel gegangen, hatte dabei aber zunächst tief im Minus gelegen und bei 15.078 Zählern einen Tagestiefpunkt erreicht. Das Wochentief hatte nach der Notfallrettung der Credit Suisse durch die UBS am Montag sogar bei 14.458 Punkten gelegen, dem tiefsten Niveau seit der ersten Handelswoche im Januar. Dank kräftiger Erholung liegt der DAX derzeit auf Wochensicht aber sogar fast 3 Prozent im Plus.

Leichte Erholung an der Wall Street

Die US-Börsen waren gestern auf vorsichtigen Erholungskurs gegangen: Der Dow Jones gewann 0,2 Prozent auf 32.105 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte ein Prozent auf 11.787 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 3949 Punkte zu.

Mangels klarer Signale der US-Notenbank für eine Zinspause inmitten der Bankenturbulenzen hatten die Anleger am Mittwoch den Rückzug angetreten. Jetzt überwiege bei den Investoren die Zuversicht, dass der Zinsgipfel in Reichweite rücke, sagten Marktteilnehmer.

Yellen ohne pauschale Garantie für Einlagesicherheit

Unterdessen hat sich US-Finanzministerin Janet Yellen erneut beruhigend zur Bankensituation geäußert. Sie versicherte, dass das Bankensystem solide sei. Die US-Bankenaufsicht und das Finanzministerium seien bereit, umfassende Einlagensicherungen für andere Banken zu übernehmen, wie sie es bei der gescheiterten Silicon Valley Bank und der Signature Bank getan hätten.

Sie gab aber weiterhin keine von Bankern und der Wall Street erhoffte Pauschalgarantie für Kontoguthaben in US-Banken über der derzeitigen Grenze von 250.000 US-Dollar. Ihre jüngsten Äußerungen deuteten jedoch ausdrücklicher als bisher darauf hin, dass weitere Garantien für nicht versicherte Einlagen in Form von Rettungsaktionen für Einleger einzelner Banken kämen, wenn deren Probleme einen Ansturm auf andere Banken auszulösen drohten.

Schwache Märkte in Asien

In Asien schloss der japanische Leitindex Nikkei 0,1 Prozent leichter auf 27.385,25 Punkten. Aus heute veröffentlichten Daten ging hervor, dass die Produktionstätigkeit in Japan im März den fünften Monat in Folge geschrumpft ist, was ein weiteres Indiz für eine stotternde globale Nachfrage ist. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

US-Behörden überprüfen Credit Suisse und UBS zu Russland-Sanktionen

Die US-Behörden überprüfen einem Medienbericht zufolge unter anderem die Credit Suisse und UBS im Zusammenhang mit etwaigen Hilfen für russische Oligarchen bei der Umgehung von Sanktionen. Das Justizministerium befasse sich neben den beiden Großbanken auch mit Mitarbeitern einiger US-Finanzinstitute, meldete die Agentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die entsprechenden Schreiben mit Bitten um Auskunft seien dabei vor der Übernahme der Credit Suisse versandt worden.

Flüchtiger Krypto-Pleitier Do Kwon festgenommen

Die Polizei in Montenegro hat den flüchtigen Kryptowährungs-Gründer Do Kwon festgenommen. Kwon hatte in Singapur die Kryptowährungen Terra und Luna kreiert. Das System Terra-Luna brach jedoch im Mai vorigen Jahres spektakulär zusammen. Die Anleger gingen leer aus. Die Pleite soll Verluste in Höhe von 40 Milliarden Dollar verursacht haben.