Marktbericht Schwacher DAX-Start erwartet Hält die Marke von 14.000 Punkten? Stand: 12.04.2022 07:42 Uhr

Vor wichtigen US-Inflationsdaten gehen die Anleger in Deckung. Der DAX dürfte mit kräftigen Abschlägen in den Handel starten. Und am Donnerstag steht eine wichtige EZB-Sitzung an.

Bei einem schwachen Start wackelt im DAX heute die runde Marke von 14.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor dem Auftakt bei 1,4 Prozent Minus knapp darunter. Damit fällt er wohl auf den tiefsten Stand seit Mitte März zurück. "Die Anleger scheuen weiter das Risiko", sagt ein Marktteilnehmer.

Gestern hatte der DAX 0,6 Prozent auf 14.192 Punkte verloren. Wie seit Wochen schon bestimmen die gleichen Faktoren die Marktlage. Neben dem Ukraine-Krieg, der die Investoren wegen seiner negativen Folgen mit großer Sorge erfüllt, bleiben die Inflationsfurcht und die damit zusammenhängende Konjunkturskepsis die bestimmenden Faktoren am Aktienmarkt.

Wie reagiert die EZB?

Und die Inflation hat längst weiter Fahrt aufgenommen: Angeheizt von hohen Energiepreisen war die Inflation in Deutschland im März erstmals seit der Wiedervereinigung 1990 über die Marke von sieben Prozent gestiegen. Heute wird das Statistische Bundesamt über die Details berichten. Im Februar hatte die Jahresinflationsrate noch bei 5,1 Prozent gelegen. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Ende Februar schossen die Öl- und Gaspreise in die Höhe, Tanken und Heizen verteuerten sich drastisch.

Deshalb steht die Geldpolitik der EZB im Blickpunkt. Es wird zunehmend erwartet, dass sie angesichts der hohen Inflation in diesem Jahr die Leitzinsen anheben dürfte. Die Notenbank wird an diesem Donnerstag ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen.

Wie die Lage in den USA ist, erfahren die Anleger am heutigen Nachmittag. Die US-Verbraucherpreise dürften einen deutlichen Anstieg der Teuerungsrate gegenüber Februar zeigen, meinen Fachleute.

Schwache Wall Street belastet Die Vorgaben aus den USA sind alles andere als einladend: Die Furcht vor weiter steigenden Preisen und rasant anziehenden Zinsen hat auch die US-Börsen längst fest im Griff. Der Dow Jones schloss am Montag 1,2 Prozent tiefer auf 34.308 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 2,2 Prozent auf 13.411 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,7 Prozent auf 4412 Punkte ein In Asien zeigt sich ein ähnlich schwaches Bild. Trotz der Hoffnung auf gelockerte Corona-Beschränkungen in China bleibt die Stimmung schlecht. In Japan lag der Nikkei im Verlauf 1,4 Prozent tiefer bei 26.458 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,1 Prozent und lag bei 1868 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.