Marktbericht DAX dürfte zulegen Kursgewinne vor Zinsentscheid Stand: 08.09.2022 07:39 Uhr

Der heutige Handelstag wird ganz im Zeichen der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) stehen. Im Augenblick sind die Investoren optimistisch.

Vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zeichnet sich im DAX eine weitere Stabilisierung ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor der Eröffnung etwa ein halbes Prozent höher auf 12.985 Punkte. Damit setzt er sich weiter von seinem Zwischentief aus der Vorwoche bei 12.603 Punkten ab. Gestern hatte der DAX 0,4 Prozent auf 12.916 Punkte zugelegt.

Was tut die EZB?

Von der EZB erwartet eine Mehrheit der Ökonomen am Donnerstag eine historische Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte. Dies wäre die stärkste Leitzinsanhebung seit der Einführung des Euro als Buchgeld im Jahr 1999. Experten verweisen zur Begründung auf die extrem hohe Inflation.

Die Geldpolitik wird derzeit durch die schwächelnde Wirtschaft erschwert. Insbesondere die stark gestiegenen Erdgaspreise, aber auch weiterhin bestehende Störungen der Lieferketten belasten die wirtschaftliche Entwicklung. Steigende Leitzinsen könnten die Konjunkturentwicklung zusätzlich dämpfen.

"Die Situation, in der sich die EZB befindet, ist zunehmend heikel", sagte Gergely Majoros, Anlage-Experte des Vermögensverwalters Carmignac. "Sie muss sich mit der Inflation in einem Umfeld befassen, in dem ein hohes Rezessionsrisiko in der Eurozone besteht." Die EZB wird den Zinsentscheid um 14:15 Uhr mitteilen, die anschließende Pressekonferenz beginnt um 14.45 Uhr.

USA mit starken Vorgaben

Die Vorgaben aus den USA fallen stark aus: Der Dow Jones hatte gestern 1,4 Prozent höher auf 31.581 Punkten geschlossen. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,1 Prozent auf 11.791 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,8 Prozent auf 3979 Punkte zu. In den vorangegangenen Wochen hatten sie insgesamt rund zehn Prozent verloren.

Der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed war gestern schwach ausgefallen: In den USA trat die Wirtschaft im Juli und August unter dem Strich auf der Stelle. Bei der sehr hohen Inflationsrate gebe es aber Anzeichen, dass sich der Anstieg verlangsame. Die Investoren hoffen deshalb auf eine weniger konsequente Zinserhöhungspolitik - davon würden die Aktienmärkte profitieren.

Kursgewinne in Japan

In Asien sind die Vorzeichen gemischt, die Kauflaune der Anleger wird von der Verunsicherung über die langfristigen Auswirkungen der chinesischen Null-Corona-Politik gedämpft. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,1 Prozent höher bei 27.992 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 2 Prozent und lag bei 1953 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

United Airlines erhöht Prognose

Die US-Fluggesellschaft United Airlines hat die Prognose für das dritte Quartal wegen einer hohen Nachfrage erhöht. Beim Umsatz im operativen Geschäft rechnet der Konzern jetzt mit einem Anstieg um zwölf Prozent im Vergleich zum dritten Quartal des Jahres 2019, also vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Bisher hatte das Unternehmen mit einem Anstieg um elf Prozent gerechnet. Bei der Marge werde jetzt ein Wert von 10,5 Prozent statt wie bisher 10 Prozent erwartet. Der Grund für die etwas besseren Aussichten sei eine starke Nachfrage in der Urlaubszeit und auch im September laufe das Geschäft gut.