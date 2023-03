Marktbericht DAX vor schwachem Start Anleger zurückhaltend vor Inflationsdaten Stand: 02.03.2023 07:53 Uhr

Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen ließ die Anleger zuletzt vorsichtiger werden. Heute stehen Inflationsdaten der Eurozone an, die Hinweise auf die Zinspolitik der EZB geben könnten.

Der Broker IG taxiert den DAX vor dem Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 15.275 Punkte. Gestern war der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 15.305,02 Punkten aus dem Handel gegangen.

"Die Finanzmärkte sind gefangen zwischen den beiden Narrativen einer weicheren Landung, die durch die Wiedereröffnung Chinas unterstützt wird, und einer hartnäckigen Inflation, die die Leitzinsen länger hoch hält", sagte Chris Turner, Global Head of Markets bei ING.

Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets verwies auf steigende Anleiherenditen als generelles Problem für Aktien. Dem DAX fehlten die Impulse, um sich wieder dem oberen Ende des jüngsten Schwankungsbereichs von 15.200 bis 15.600 Punkten zu widmen.

Wichtige Konjunkturtermine

Heute um 11 Uhr steht die Veröffentlichung der Verbraucherpreise in der Eurozone an, die von den Anlegern mit Interesse verfolgt werden wird. Nach den nationalen Ergebnissen sei fraglich, ob es zu einer weiteren Entspannung kommen werde. "Der disinflationäre Trend geht nur langsam voran", kommentieren die Experten der Helaba. In den USA werden die zuletzt viel beachteten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erwartet.

Wall Street mit gemischten Ergebnissen Angesichts hartnäckig hoher Zinsen an den Kapitalmärkten haben sich die Investoren an den US-Börsen auch gestern zurückgehalten. Der Dow Jones Industrial schloss quasi unverändert bei 32.662 Punkten. Zwischenzeitlich war er aber auf den tiefsten Stand seit November gefallen. Der S&P 500 gab um 0,5 Prozent auf 3951 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel mit knapp 0,9 Prozent auf 11.939 Zähler etwas weiter zurück. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg zur Wochenmitte erstmals seit fast vier Monaten über die Marke von vier Prozent. Das sei doppelt so viel wie die durchschnittliche Dividendenrendite der 500 Unternehmen im S&P 500 Aktienindex, schrieb Seema Shah, Stratege von Principal Asset Management. In diesem Umfeld gingen Anleger lieber auf Nummer sicher und in Staatsanleihen.

Nikkei fällt leicht zurück Belastet vom Risiko einer restriktiveren Haltung der US-Notenbank Fed schloss der Nikkei 0,1 Prozent leichter auf 27.499 Punkten. Auch der Enthusiasmus der Anleger über die wirtschaftliche Öffnung Chinas nach der Aufhebung der strengen Corona-Maßnahmen ließ nach. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

Volkswagen bündelt Bank- und Leasing-Geschäft in Europa Volkswagen bringt sein Finanzierungs- und Leasing-Geschäft in Europa wieder unter ein Dach. Die Volkswagen Bank soll dazu mit dem Europa-Geschäft der Leasing- und Versicherungs-Tochter Volkswagen Financial Services AG in einer gemeinsamen Holding gebündelt werden, wie die beiden Konzerngesellschaften mitteilten. Die Volkswagen Leasing GmbH wird eine Tochter der Volkswagen Bank. VW zieht damit die Konsequenzen aus dem starken Wachstum des Leasing-Geschäfts. Die immer größer werdenden Fahrzeugflotten müssen refinanziert werden, was über die Volkswagen Bank leichter und wohl günstiger ist.

Tesla will Kosten für neue Autogeneration um die Hälfte senken Elektroautobauer Tesla will die Kosten für seine neue Generation von Fahrzeugen halbieren. Möglich werden solle dies vor allem durch innovative Herstellungsmethoden und kleinere Fabriken, teilten Konzernchef Elon Musk und seine Manager mit. Durch die Neuerungen könnten die Kosten für eine neue Autogeneration auf rund 25.000 Dollar gedrückt werden. Musk gab zudem bekannt, dass Tesla den Bau eines neuen Werks in Mexiko plane.

Apple investiert weitere Milliarde in Münchner Chip-Zentrum Apple wird am Standort München eine weitere Milliarde Euro in sein Europäisches Zentrum für Chip-Design investieren. Das kündigte der kalifornische Technologiekonzern heute in der bayerischen Landeshauptstadt an. Damit stockt der iPhone-Konzern seine Investitionszusage aus dem Jahr 2021 auf nun zwei Milliarden Euro auf. München ist bereits heute Apples größter Entwicklungsstandort in Europa.