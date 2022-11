Der DAX dürfte heute nach dem Rücksetzer vom Wochenstart stabil in den Handel starten. Im Fokus werden, neben der Lage in China, die anstehenden Inflationsdaten stehen.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor Handelsstart mit plus 0,1 Prozent auf 14.398 Punkte. Gestern hatte der deutsche Leitindex aus Sorge wegen der Proteste in China um 1,1 Prozent auf 14.383 Punkte nachgegeben.

"Die vorläufigen Preisentwicklungen in Deutschland und Spanien stehen heute im Mittelpunkt des Interesses, bevor morgen die Werte in Frankreich, Italien und der Eurozone veröffentlicht werden", schreiben die Marktbeobachter der Helaba in ihrem Tagesausblick. Investoren erhoffen sich von den Verbraucherpreisen Signale für die künftige EZB-Zinspolitik. Die deutschen Inflationsdaten für den Monat November werden um 14 Uhr veröffentlicht.

Für wieder steigende Kurse an der Frankfurter Börse müsse der Inflationsdruck sowohl in den USA als auch in Europa spürbar nachlassen, sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Online-Broker CMC Markets.

Die jüngsten Proteste in chinesischen Großstädten gegen die strikten Corona-Auflagen haben auch die Anleger an der Wall Street gestern in Alarmbereitschaft versetzt. Der Dow Jones schloss 1,5 Prozent tiefer auf 33.849 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,6 Prozent auf 11.049 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,5 Prozent auf 3963 Punkte ein. Investoren fürchten die Folgen der Unruhen sowie der strikten Null-Covid-Politik auf das chinesische Wirtschaftswachstum sowie auf globale Lieferketten.

Der japanische Nikkei folgte der Wall Street ins Minus und schloss um 0,5 Prozent leichter auf 28.027,84 Punkten. In China und Hongkong erholte sich aber am Dienstag der Handel. "Die Spekulationen über eine bevorstehende Ankündigung des Endes der Covid-Zero-Politik wachsen", sagte ein Börsenexperte am Morgen. Die Börse in Shanghai lag deutlich mit 2,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann drei Prozent.

Daimler Truck mit eigenem Finanzierer auch in Deutschland

Die Finanzierungsgesellschaft des Lastwagen- und Busherstellers Daimler Truck startet auch in Deutschland ihr Geschäft. Die Daimler Truck Financial Services war nach der Abspaltung vom ehemaligen Daimler-Konzern - heute Mercedes-Benz - vergangenes Jahr zunächst in sieben Ländern an den Start gegangen. Mit dem Heimatmarkt Deutschland erhöhe sich die Zahl der Länder auf 15, teilte das Unternehmen mit.

Ein Sprecher hatte den späten Start in Deutschland damit erklärt, dass hierzulande erst ein eigenes IT-System habe aufgebaut werden müssen. Im Frühjahr 2023 soll dann auch Frankreich hinzukommen.

Schnellere Elektrifizierung Vorteil für deutsche Autobauer

Eine höhere Nachfrage nach Elektroautos und eine schnellere Umstellung der Produktion würde sich nach Einschätzung der Unternehmensberatung BCG für deutsche Autohersteller auszahlen. Die Chancen einer zügigen Transformation seien größer als die Verlustrisiken.

Europäische Autobauer seien mit einem E-Anteil von aktuell acht bis nein Prozent im Vorteil, sagte BCG-Partner Kristian Kuhlmann. Asiatische und amerikanische Volumenhersteller müssten noch erheblich investieren, um den Anschluss zu halten. "Etwa vom Jahr 2030 an können Hersteller mit Elektrofahrzeugen mehr Gewinn machen als mit vergleichbaren Benzin- und Diesel-Pkw", sagte Kuhlmann. Der Weltmarktanteil von E-Autos (BEV) dürfte bis dahin auf 40 Prozent steigen.

Musk greift Apple an

Der neue Twitter-Besitzer Elon Musk heizt den Konflikt mit dem iPhone-Konzern Apple weiter an. In einer Serie von Tweets stellte der Tech-Milliardär am Montag erst die Frage in den Raum, ob Apple die Redefreiheit in Amerika hasse - da das Unternehmen seine Werbung bei Twitter nach dem Verkauf der Plattform an ihn weitgehend eingestellt habe. Dann behauptete er, Apple habe ohne Angabe von Gründen gedroht, die Twitter-App aus dem App Store zu entfernen. Von Apple gab es zunächst keine Reaktion auf die Tweets.

Aroundtown bestätigt Prognose

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der operative Gewinn - gemessen an der in der Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations (FFO 1) - stieg in den ersten neun Monaten um drei Prozent auf 274,5 Millionen Euro. Im laufenden Jahr peilt Aroundtown weiter einen operativen Gewinn von 350 bis 375 Millionen Euro an. Die Nettomieteinnahmen bis Ende September zogen um fast ein Fünftel auf knapp 917 Millionen Euro an.

Der starke Anstieg geht vor allem auf die Übernahme des Wohnimmobilienunternehmens Grand City Properties zurück. Dessen Beitrag wird erst seit Mitte vergangenen Jahres voll in der Konzernbilanz berücksichtigt. Bereinigt um diesen Effekt seien die Mieteinnahmen um knapp drei Prozent gestiegen.