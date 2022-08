Marktbericht Kursgewinne voraus Die 13.000 Punkte locken im DAX Stand: 31.08.2022 07:30 Uhr

Trotz negativer Vorgaben von den asiatischen Börsen und schlechter Konjunkturdaten aus China sind die DAX-Anleger am frühen Morgen zu Käufen aufgelegt. Der DAX nimmt die Marke von 13.000 Punkten ins Visier.

Dank anziehender US-Futures könnte die Anleger am deutschen Aktienmarkt ein freundlicher Handelsauftakt erwarten. Der Broker IG sieht den DAX zur Stunde 0,5 Prozent höher bei 13.024 Punkten. Die deutschen Standardwerte dürften damit an ihre gestrigen Kursgewinne zunächst anknüpfen. Negative Impulse aus Asien werden fürs Erste ignoriert.

DAX bleibt technisch angeschlagen Ein Blick auf den gestrigen Handelsverlauf mahnt allerdings zur Vorsicht: Am Dienstag hatte der DAX seine anfänglich starken Gewinne nicht verteidigen können. Am Ende stand nur ein überschaubares Plus von 0,5 Prozent auf 12.961 Zähler, nachdem es im Tagesverlauf noch bis auf 13.154 Punkte hochgegangen war. Damit sendet der DAX auch charttechnisch ein negatives Signal. Ohnehin weisen Experten darauf hin, dass alles, was sich unter der Marke von 13.200 Punkten abspielt, nur eine Aufwärtskorrektur innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends darstellt. Chinas Industrie schrumpft erneut Negative Impulse für die Börsen kommen überdies aus China. Dort ist die Industrieproduktion im Zuge der verschärften Corona-Maßnahmen, der Immobilienkrise und den Stromrationierungen im August den zweiten Monat in Folge geschrumpft. Derzeit befinden sich 28 chinesische Städte, die allein 15,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) ausmachen, im Lockdown oder sind mit strengen Virus-Maßnahmen belegt - das bremst die Nachfrage und die Wirtschaftstätigkeit.

Asien-Börsen auf Talfahrt Die negativen China-Daten und die anhaltenden Sorgen vor einer aggressiven Straffung der US-Geldpolitik lassen die Anleger an den Asien-Börsen vor Aktienkäufen zurückschrecken. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 28.081 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,2 Prozent.

Dow Jones und Nasdaq mit Verlusten Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen auch von der Wall Street. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss gestern ein Prozent tiefer auf 31.790 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,1 Prozent auf 11.883 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,1 Prozent auf 3986 Punkte ein. Viele Investoren sorgten sich vor aggressiven US-Zinsanhebungen. Sie sahen sich in ihren Ängsten durch den jüngsten JOLTS-Bericht über offene Stellen bestätigt. Dieser deutete auf eine extrem angespannte US-Arbeitsmarktlage hin, was der US-Notenbank Fed weitere Argumente für eine Straffung ihrer Geldpolitik liefern dürfte. Nervös machte Investoren auch der überraschend deutliche Anstieg des Index' für die Konsumlaune der US-Verbraucher.

Euro weiter über Dollar Parität Die europäische Gemeinschaftswährung hält sich im frühen Devisenhandel weiter über der Dollar-Parität. Für einen Euro werden 1,0039 Dollar gezahlt. Unter Parität versteht man ein Tauschverhältnis von eins zu eins zwischen zwei Währungen. Zu Wochenbeginn war der Euro mit 0,9899 Dollar auf den niedrigsten Wert seit 20 Jahren gefallen. Die Feinunze Gold kostet 1725 Dollar.

BMW startet Produktion von Brennstoffzellen-Antrieb Am deutschen Aktienmarkt rückt die BMW-Aktie in den Fokus. Vorstandschef Oliver Zipse will zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder heute in Garching die Produktion des Brennstoffzellen-Systems für den BMW iX5 Hydrogen starten. Mit der Kleinserie will der Autobauer Erfahrung sammeln und sich so die Möglichkeit offen halten, in Asien solche Autos bald auch in höheren Stückzahlen zu verkaufen.

VW-Tochter Skoda präsentiert neuen Markenauftritt Die tschechische Volkswagen-Tochter Skoda verändert ihr Logo und ihren Markenauftritt. Statt des geflügelten Pfeils soll künftig der Skoda-Schriftzug auf der Fahrzeugvorderseite prangen. Das Häkchen über dem S, das im Tschechischen die Aussprache als Sch-Laut markiert, wird nur noch angedeutet. Das diakritische Zeichen sei für die Kunden auf den globalen Märkten verwirrend gewesen, hieß es zur Begründung.

Musk erklärt Twitter-Deal für ungültig Elon Musk legt mit neuen Argumenten beim Versuch nach, seine rund 44 Milliarden Dollar teure Übernahme des Online-Dienstes Twitter abzublasen. Dabei bringt der Tesla-Chef die jüngst bekannt gewordenen Anschuldigungen eines Whistleblowers ins Spiel, der Twitter unter anderem mangelnden Schutz von Nutzerdaten und andere Sicherheitsschwächen vorwirft. Aufgrund dieser "ungeheuerlichen" Mängel sei Musks Kaufangebot für Twitter als ungültig einzustufen, schrieben seine Anwälte in einem gestern per Börsenmitteilung veröffentlichten Brief an das Unternehmen.