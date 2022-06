Der DAX hat nach dem Kursdesaster der Vorwoche durchaus die Chance auf eine Wende nach oben. Doch können die Bullen sie auch nutzen? Experten bleiben skeptisch.

Der DAX steht zu Wochenbeginn leicht unter Druck. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte rund anderthalb Stunden vor XETRA-Eröffnung 0,2 Prozent tiefer bei 13.104 Punkten. Der deutsche Leitindex hatte in der vergangenen Woche ein Minus von 4,6 Prozent eingefahren; seit dem Zwischenhoch am Pfingstmontag summieren sich die Verluste für den deutschen Leitindex sogar auf fast 11 Prozent.

Schafft der DAX die Wende?

Mit Beginn der neuen Woche hat der DAX durchaus die Chance auf eine untere Umkehr, also auf eine Wende nach oben. Denn am Freitag war Großer Verfallstag. An diesem Tag haben die Anleger an den Terminbörsen ihre Long- und Short-Positionen geschlossen.

Dadurch fand eine Marktbereinigung statt, die durchaus den Boden für einen Trendwechsel bilden kann. Der Markt hat in der Vergangenheit häufig im Umfeld von Verfallstagen wichtige vorläufige Hoch- oder Tiefpunkte markiert, die dann für viele Monate bestimmend waren.

Negative Anlegerstimmung als Kurstreiber?

Ein Hoffnungsschimmer für die Märkte stellt auch die negative Anlegerstimmung dar. "Die jüngste Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) weist einen extrem hohen Bärenanteil unter den US-Privatanlegern von 58,3 Prozent aus. Das ist etwa doppelt so hoch wie im historischen Durchschnitt", betonten die technischen Analysten von HSBC.

Ein solch hoher Anteil pessimistisch gestimmter Anleger stellt in den Augen vieler Marktbeobachter einen Kontraindikator und somit einen Hinweis auf steigende Kurse dar. Denn die meisten dieser Anleger dürften nun verkauft haben; das erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine Gegenbewegung an den Märkten.

Zins- und Gasängste lasten weiter auf den Börsen

Doch wie stark und vor allem wie nachhaltig eine solche potenzielle Gegenbewegung ausfällt, bleibt abzuwarten. Der übergeordnete Abwärtstrend im DAX ist jedenfalls intakt.

Überdies dürften die hohe Inflation und steigende Zinsen in der neuen Börsenwoche die marktbeherrschenden Themen bleiben. Auch das Szenario eines Lieferstopps für russisches Gas wird immer wahrscheinlicher. Experten befürchten für diesen Fall eine unmittelbare Rezession in Deutschland.