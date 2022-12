Marktbericht Verluste am letzten Handelstag DAX ringt um 14.000 Punkte-Marke Stand: 30.12.2022 10:00 Uhr

Am letzten Handelstag 2022 kämpft der DAX erneut mit der wichtigen Marke von 14.000 Punkten. Mögliche Treiber gibt es kaum. Es könnte das schlechteste Börsenjahr seit vier Jahren werden.

Die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten bleibt für den deutschen Leitindex auch am verkürzten letzten Handelstag des Jahres im Fokus. Nachdem er sie gestern noch zurückerobern konnte und auf dem höchsten Stand seit gut einer Woche schloss, fällt er heute wieder darunter.

"Die gestrige Rally im Deutschen Aktienindex war mehr eine technische Reaktion als alles andere. Wenn Kurse steigen, aber das Handelsvolumen fast nicht vorhanden ist, ist zumindest ein wenig Skepsis angebracht", erklärt Jochen Stanzl, Analyst beim Online-Broker CMC Markets.

Wird es das schlechteste Börsenjahr für den DAX seit vier Jahren? Mit einem Minus von 0,55 Prozent startete der DAX heute in den Handel und rutschte damit auf knapp 13.986 Zähler ab. Die Umsätze blieben zu Beginn weiter sehr dünn, da viele Anleger ihre Transaktionen bereits beendet haben. Am letzten Handelstag des Jahres schließt die Frankfurter Börse bereits um 14.00 Uhr. Für den Monat Dezember zeichnet sich derzeit ein Minus von knapp drei Prozent ab. Auf zwölf Monate gesehen steuert der DAX auf einen Verlust von fast zwölf Prozent zu. Das wäre das schlechteste Börsenjahr seit vier Jahren. Auslöser war der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Die Energiepreise explodierten und leisteten einer heftigen Inflation Vorschub, die das Eingreifen der Notenbanken nötig machten. In der Folge stiegen die Zinsen rasch und deutlich, was Aktien generell unattraktiver macht. Die Investoren machten sich zuletzt Sorgen um die weitere Geldpolitik der großen Zentralbanken und das damit verbundene Risiko einer Rezession. Auch die Ungewissheit über die Lage in China nach den jüngsten Lockerungen der strengen Corona-Politik trieb Anleger um. "Einen Abschwung zu verhindern, ist ein schwieriges Unterfangen", sagte Vishnu Varathan, Volkswirt und Stratege bei der japanischen Bank Mizuho.

Grenke schließt Kaufverträge für weitere Franchise-Unternehmen ab Unter den Einzelwerten rücken heute die Aktien des Leasingspezialisten Grenke in den Blick. Das SDAX-Unternehmen kündigte den Kauf von vier weiteren Franchise-Unternehmen für insgesamt 3,5 Millionen Euro an. Ein Händler erinnerte in diesem Zusammenhang an die harsche Kritik über mangelnde Transparenz bei Grenke, die Leerverkäufer - also Marktteilnehmer, die auf fallende Kurse spekulieren - geübt hatten. "Der Erwerb der verbleibenden Anteile an den Franchise-Unternehmen könnte zu einer strengeren Unternehmensführung führen", schlussfolgerte der Händler nun. Die Aktien reagierten zu Handelsbeginn leicht negativ.

China-Börsen folgen Wall Street ins Plus Die Börsen in China haben heute zugelegt. Wöchentliche Jobdaten aus den USA gaben Anlegern gestern Hoffnung, dass ein sich abkühlender Arbeitsmarkt die US-Notenbank Fed und andere wichtige Zentralbanken zu kleineren Zinsschritten veranlassen könnte. Schon die Kurse an der Wall Street waren deutlich gestiegen, der Dow Jones kletterte um 1,1 Prozent nach oben. Die Börse in Shanghai rückte um 0,6 Prozent auf 3092 Punkte vor, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen stieg um 0,5 Prozent auf 3876 Stellen. Auch der Markt in Hongkong kletterte um ein halbes Prozent auf 19.834 Zähler. Die Stimmung in Japan war dagegen etwas gedrückt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss am letzten Handelstag 2022 kaum verändert bei 26.095 Punkten und verzeichnete damit den ersten Jahresverlust seit 2018. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent auf 1892 Zähler. Die Anleger blieben vor den Neujahrsfeiertagen lieber in Deckung, sagte Shoichi Arisawa, Investment-Experte beim Broker IwaiCosmo. In Japan wird die Börse wegen der Feiertage zum neuen Jahr erst am Mittwoch wieder öffnen.

Ölpreise steigen Die Ölpreise haben ihre Wochenverluste noch etwas weiter eingedämmt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 83,96 US-Dollar. Das waren 50 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 52 Cent auf 78,91 Dollar. Marktbeobachter sprachen von einem vergleichsweise geringen Handelsvolumen kurz vor dem Jahresende. Unterm Strich sind die Ölpreise seit den Weihnachtsfeiertagen etwas gefallen, nachdem die Corona-Welle in China die Hoffnung auf eine rasche Besserung der konjunkturellen Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und damit auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl gedämpft hatte.

Euro gibt nach Der Kurs des Euro ist am letzten Handelstag des Jahres gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0646 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger im Kurs als am Vorabend. Kurz vor dem Jahresende stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger am Devisenmarkt orientieren könnten. Am Nachmittag werden Daten zur Stimmung von Einkaufsmanagern in den USA erwartet.