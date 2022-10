Der DAX hat gestern dank der EZB noch einmal die Kurve bekommen. Doch heute früh mangelt es an Anschlusskäufern. Das dürfte auch an neuen Enttäuschungen aus dem US-Tech-Sektor liegen.

Die EZB-Rally im DAX ist verpufft. Gestern hatten die eher taubenhaft klingenden Währungshüter um Christine Lagarde das Börsenbarometer noch ausgehend von seinem Tagestief bei 13.062 Zählern knapp 200 Punkte in die Höhe und damit zurück in die Pluszone befördert.

Überall in Europa werden gerade staatliche Hilfsgelder mit der Gießkanne verteilt, während die EZB den Leitzins drastisch anhebt.

Hilfsprogramme in der EU

Auch die jüngsten Kursgewinne waren somit nicht mehr als eine Gegenbewegung innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends. Der DAX sei in einer Widerstandszone angekommen, die Luft für weitere Gewinne werde dünner, warnte zuletzt auch Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von RoboMarkets.

Doch an diese Performance kann der deutsche Leitindex heute früh nicht anknüpfen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,8 Prozent tiefer bei 13.109 Punkten. Der DAX hat es trotz einer beeindruckenden 1300-Punkte-Rally seit seinem September-Tief bei 11.867 Punkten bislang nicht geschafft, seinen Abwärtstrend seit Jahresbeginn zurückzuerobern.

Amazon verschreckt Anleger, Aktie bricht ein

Tatsächlich mangelt es auch an fundamentalen Daten, welche eine Aufwärtsbewegung unterstützen könnten. Vor allem die Tech-Berichtssaison in den USA sorgte bislang für Enttäuschungen. Gestern Abend nach US-Börsenschluss folgte dann der nächste Paukenschlag: E-Commerce-Gigant Amazon stellte für das laufende Weihnachtsquartal einen Umsatz von 140 bis 148 Milliarden Dollar in Aussicht.

Analysten hofften bislang aber auf rund 155 Milliarden. Gleichzeitig warnte das Unternehmen wegen steigender Kosten vor einem möglichen Gewinneinbruch. Amazon-Aktien brachen im nachbörslichen US-Geschäft um 19 Prozent ein, so stark wie zuletzt vor gut 16 Jahren.