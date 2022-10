Marktbericht DAX etwas tiefer erwartet Zurückhaltung vor EZB-Zinsentscheid Stand: 27.10.2022 07:37 Uhr

Die Anleger halten sich vor dem heute am Nachmittag anstehenden EZB-Zinsentscheid mit Engagements zunächst zurück. Der DAX dürfte es schwer haben, auf seine gestrigen Gewinne noch etwas draufzusetzen.

Am deutschen Aktienmarkt steht einmal mehr die Geldpolitik im Fokus. Die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde werden sich heute mit einem erneuten XXL-Zinsschritt gegen die Rekordinflation im Euroraum stemmen. Am Markt wird fest mit einer Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet. Die Entscheidungen des EZB-Rates werden um 14.15 Uhr bekanntgegeben.

Die EZB hinkt im globalen Zinsstraffungszyklus hinterher. Zuletzt hatten Spekulationen über eine Verlangsamung des Zinstempos bei der US-Notenbank Fed den Aktienkursen Auftrieb gegeben.

DAX-Abwärtstrend ist - noch - intakt Der DAX schloss gestern 1,1 Prozent höher bei 13.196 Punkten. Heute früh kann er an diese Performance jedoch zunächst nicht anknüpfen, der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent niedriger bei 13.161 Zählern. Mit der Rückeroberung der psychologisch bedeutsamen 13.000-Punkte-Marke hatten die DAX-Bullen zuletzt einen wichtigen Etappensieg errungen. Aus technischer Perspektive müssten für einen echten Gamechanger nun jedoch Anschlussgewinne folgen, die den DAX über seinen Abwärtstrend seit Jahresbeginn (aktuell bei 13.348 Punkten) befördern. Alles, was sich darunter abspielt, ist nichts als eine Gegenbewegung innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends.

Herbe Verluste bei US-Tech-Aktien Von der Wall Street kommen durchwachsene bis negative Vorgaben für den heutigen Handelstag. Gewinnrückgänge von Microsoft und der Google-Mutter Alphabet haben vor allem die Technologiewerte an den US-Börsen gestern schwer belastet. Der Index der Tech-Börse Nasdaq sackte um rund zwei Prozent auf 10.970 Punkte ab. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,5 Prozent auf 3830 Zähler. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss kaum verändert bei 31.839 Stellen.

Meta-Aktie mit Kurseinbruch nach Zahlen Nach US-Börsenschluss sorgte der Facebook-Konzern Meta dann für die nächste Enttäuschung im Tech-Sektor. Unterm Strich brach der Gewinn im vergangenen Quartal um 52 Prozent auf rund 4,4 Milliarden Dollar ein. Die Entwicklung virtueller Metaverse-Welten verschlingt bei unklaren Erfolgsaussichten weiter Milliarden. Die Aktie sackte im nachbörslichen Handel zeitweise um rund ein Fünftel ab. Heute Abend dürften die Quartalsergebnisse von Amazon und Apple weiter Aufschluss über die Befindlichkeiten im US-Tech-Sektor geben.

Asien-Börsen mit Kursverlusten Die Börsen in Asien können sich den Vorgaben aus den USA nicht entziehen und zeigen sich am Morgen ebenfalls schwächer. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 27.379 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1908 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

Euro hält sich über Dollar-Parität Der Euro zeigt sich im asiatischen Devisenhandel zum Dollar etwas schwächer. Für einen Euro werden 1,0068 Dollar gezahlt. Die europäische Gemeinschaftswährung hält sich damit aber weiter über der Parität zum Dollar, die sie im Laufe der Woche zurückerobert hatte. Marktbeobachter sprechen von einem "Antizipierungseffekt": Die Märkte haben die heute anstehende Zinserhöhung der EZB bereits vorweggenommen.

Daimler Truck wird optimistischer Im DAX rückt am Morgen die Daimler-Truck-Aktie in den Fokus. Der Lkw- und Bushersteller hat nach einem unerwartet starken dritten Quartal seine Finanzziele für das Gesamtjahr angehoben. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Konzern dürfte nun leicht über dem Vorjahr landen, hieß es vom DAX-Konzern gestern Abend. Bisher peilte das Management ein Ergebnis auf Vorjahresniveau an.

Lufthansa erwartet hohe Nachfrage im Winter Die Lufthansa erwartet trotz steigender Belastungen für Verbraucher und Unternehmen in den Wintermonaten eine starke Nachfrage nach Flügen. "Die Lust zu reisen und damit die Nachfrage nach Flugtickets ist weiter ungebrochen", erklärte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Die Passagier-Airlines planten im vierten Quartal mit rund 80 Prozent der Kapazität von 2019, dem Jahr vor Ausbruch der Corona-Krise.

VW will bis 2026 zehn neue E-Modelle auf den Markt bringen Volkswagen will bis zum Jahr 2026 zehn neue E-Auto-Modelle auf den Markt bringen. Das kündigte der Chef der Kernmarke VW, Thomas Schäfer, gestern Abend in Berlin an. Das Portfolio solle dabei vom "Einstiegs-E-Auto mit einem Zielpreis von unter 25.000 Euro über den ID.Buzz bis zum neuen Flaggschiff ID.Aero" reichen, um in jedem Segment ein passendes Angebot zu haben.

VW und Ford beenden Roboterauto-Projekt Der Volkswagen-Konzern und sein US-Partner Ford ziehen sich aus dem gemeinsamen Projekt rund um Roboterautos bei der Software-Firma Argo AI zurück. Volkswagen werde nicht weiter in Argo investieren, teilten die Wolfsburger gestern Abend überraschend mit. Der US-Autohersteller Ford steigt direkt aus dem Geschäft aus und verbuchte dafür eine Abschreibung von 2,7 Milliarden Dollar. Diese Belastung führte im dritten Quartal zu einem Nettoverlust von 827 Millionen Dollar. Credit Suisse plant Kapitalerhöhung und Stellenabbau Die krisengeplagte Credit Suisse baut ihr Geschäft tiefgreifend um und dampft das Investmentbanking weiter ein. Zusätzlich plant die Schweizer Großbank eine Kapitalerhöhung im Volumen von vier Milliarden Franken, die teils von Profi-Anlegern wie der Saudi National Bank gezeichnet werden soll. Als Teil der Sanierung streicht der Zürcher Traditionskonzern im laufenden Quartal 2700 Stellen. Bis 2025 soll der Personalbestand auf rund 43.000 Personen gesenkt werden von zuletzt rund 52.000.