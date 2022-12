Marktbericht Anleger zurückhaltend Tritt der DAX auf der Stelle? Stand: 05.12.2022 07:41 Uhr

Der DAX dürfte kaum bewegt in die neue Handelswoche starten. Für freundliche Stimmung könnte aber die Aussicht auf Lockerungen der chinesischen Null-Covid-Politik sorgen.

Der Broker IG taxiert den DAX vor Handelsstart stabil auf 14.529 Punkte. Der deutsche Leitindex war am Freitag mit einem Gewinn von 0,3 Prozent bei 14.529,39 Punkten aus dem Handel gegangen, das Wochenminus lag bei 0,1 Prozent. Eine acht Wochen währende Gewinnserie war damit beendet.

Positiv könnte sich auswirken, dass Frankreichs Zentralbankchef Francois Villeroy de Galhau sich dafür ausgesprochen hat, den Zinssatz bei der nächsten EZB-Sitzung nicht mehr so stark wie zuletzt anzuheben. Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte den Satz am 15. Dezember um 50 Basispunkte anheben, sagte der Franzose dem Sender LCI. Er verstärkte damit die Erwartungen, dass die EZB das Tempo der geldpolitischen Straffung verlangsamen wird.

Gute Aussichten für Aktien?

Außerdem hatte China am Wochenende begonnen, die seit Monaten geltenden Corona-Maßnahmen teilweise zu lockern. "Die Lockerung einiger Beschränkungen bedeutet zwar noch keine vollständige Abkehr von der dynamischen Null-Corona-Strategie, ist aber ein weiterer Beweis für eine veränderte Herangehensweise, und die Finanzmärkte scheinen sich stärker auf die längerfristigen Aussichten als auf die kurzfristige Beeinträchtigung der Aktivität zu konzentrieren, da Virusfälle voraussichtlich weiterhin auftreten werden", sagte Taylor Nugent, Wirtschaftsexperte bei der NAB.

Für die kommenden Wochen geht Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater davon aus, dass sich die Entspannungsphase am deutschen Markt fortsetzt und sich die Perspektive für die Jahresschlussbilanz noch etwas aufhellt. "Die Inflation zeigt erste Anzeichen der Trendumkehr, Notenbanken überbieten sich nicht mehr gegenseitig mit neuen restriktiven Ankündigungen und das Zinsniveau ist von seinen Jahreshöchstständen wieder deutlich gesunken", sagte Kater. Zudem könnten die realwirtschaftlichen Folgen der hohen Energiepreise geringer ausfallen als noch vor Wochen befürchtet.

Kaum Impulse von der Wall Street Die Vorgaben aus den USA fallen mager aus: Starke US-Arbeitsmarktdaten hatten neue Zinsängste ausgelöst und die Wall Street belastet. Der Dow Jones hatte am Freitag 0,1 Prozent höher auf 34.429 Punkten geschlossen. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,2 Prozent auf 11.461 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 4071 Punkte ein. Deutlichere Gewinne gibt es am Morgen in China und vor allem Hongkong. Hier hofften die Anleger auf die Lockerung der strikten Corona-Politik, sagte ein Marktteilnehmer. Die Börse in Shanghai lag 1,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,7 Prozent. Der japanische Nikkei schloss 0,2 Prozent höher bei 27.820,40 Punkten.

Erste A380 der Lufthansa in Frankfurt gelandet Am Frankfurter Flughafen ist der erste A380-Großraumjet der Lufthansa gelandet, der zum kommenden Sommer wieder reaktiviert werden soll. Die Maschine kam am Freitagabend aus dem spanischen Teruel, wo sie nach dem Corona-Schock am 5. Mai 2020 dauerhaft geparkt worden war.