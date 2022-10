Sorgen über eine weitere Verschärfung der globalen Finanzbedingungen und die britischen Finanzturbulenzen verunsichern die Anleger. Nun wird sich weisen, wie nachhaltig die jüngsten Kursgewinne sind.

Zu Wochenbeginn treiben die Anleger einmal mehr Sorgen vor längerfristig höheren Zinssätzen um, die eine weltweite Rezession beschleunigen könnten. Der DAX dürfte vor diesem Hintergrund auf seine jüngsten Kursgewinne zunächst nicht viel draufsetzen können. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde etwa in Höhe ihres XETRA-Schlusskurses vom Freitagabend.

Die Hoffnungen vieler Anleger ruhen nun auf der anziehenden Berichtssaison in den USA. Analysten hatten ihre Erwartungen an Gewinn- und Umsatzentwicklung zuletzt deutlich gekappt. Analysten erwarten den Daten von Refinitiv zufolge nun, dass die Gewinne der S&P 500-Unternehmen im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr nur um 3,6 Prozent gestiegen sind. Das lässt wiederum Raum für positive Überraschungen.

Allerdings war der Auftakt zur US-Berichtssaison gründlich misslungen. Gewinnrückgänge bei den großen US-Geldhäusern hatten die Stimmung an der Wall Street zum Wochenausklang getrübt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 1,3 Prozent tiefer auf 29.634 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 3,1 Prozent auf 10.321 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 2,4 Prozent auf 3583 Punkte ein.

Am Anleihemarkt sind am Morgen alle Augen auf britische Anleihen gerichtet, nachdem die Notkäufe der Bank of England (BoE) beendet sind. Die Entscheidung von Premierministerin Liz Truss, ihren Finanzminister zu entlassen, könnte zur Beruhigung der Anleger beitragen - hingegen bleibt aber ihr eigenes Schicksal unklar. Einem Zeitungsbericht zufolge wollen Abgeordnete Truss noch diese Woche absetzen.

Die negativen Vorgaben von der Wall Street ziehen auch die asiatischen Börsen ins Minus. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent tiefer bei 26.703 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,1 Prozent und lag bei 1878 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

Dräger streicht Prognose

Der im SDAX notierte Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk kann nach einem schwachen Quartal die Prognose für das laufende Jahr nicht mehr halten. Zur Begründung verwies der Vorstand auf anhaltende Probleme in der Lieferkette und hohe Kosten für die Beschaffung von Materialien.

Credit Suisse: Schweizer Geschäft auf dem Prüfstand

Die Credit Suisse soll nicht nur den Verkauf von Teilen der Investmentbank prüfen, sondern auch von Teilen des Schweizer Geschäfts. Wie es in einem Artikel der "Financial Times" vom Samstag hieß, könnte die Bank etwa die Bank-now oder Beteiligungen wie an der SIX Group, an Swisscard oder an der Fondsgesellschaft Allfunds abstoßen.