Verbraucherpreise im Oktober Inflation zieht wieder deutlich an Stand: 30.10.2024 14:17 Uhr

Die Inflation in Deutschland ist im Oktober überraschend kräftig gestiegen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um durchschnittlich 2,0 Prozent. Im September war die Rate noch auf den tiefsten Stand seit 2021 gesunken.

Die Inflationsrate in Deutschland steigt wieder. Die Verbraucherpreise lagen im Oktober um 2,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 1,6 Prozent im September, wie das Statistische Bundesamt heute auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Ökonomen hatten nur mit einer Teuerungsrate von 1,8 Prozent gerechnet.

Pauschalreisen und Versicherungen teurer

Tiefer in die Taschen greifen mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher vor allem für Dienstleistungen wie Pauschalreisen und Versicherung. Diese verteuerten sich um 4,0 Prozent im Vergleich zu Oktober 2023. Nahrungsmittel kosteten 2,3 Prozent mehr. Energie verbilligte sich dagegen um 5,5 Prozent. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie - oftmals auch als Kerninflation bezeichnet - stieg voraussichtlich auf 2,9 Prozent.

Die Inflation habe wieder spürbar und auf breiter Basis zugelegt, sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding. "Für die EZB ist die hartnäckige Inflation im Dienstleistungssektor, in dem Lohnkosten eine große Rolle spielen, ein Warnsignal", fügte er hinzu. "Sie sollte ihre Leitzinsen nicht übermäßig senken." Angesichts der nachlassenden Teuerung in der Währungsunion hat die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr bereits drei Mal ihren Leitzins gesenkt.