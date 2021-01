Der Bitcoin wird inzwischen über 41.000 Dollar gehandelt. Doch was ist eine Kryptowährung überhaupt? Welche Technologie steckt dahinter? Gibt es Kontrollen? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Till Bücker, tagesschau.de

Kryptowährungen waren ursprünglich als digitales Zahlungsmittel gedacht. Um zu gewährleisten, dass die Daten, die diesen Währungen zugrunde liegen, sicher sind, basieren sie auf den Prinzipien der Kryptographie, also der Wissenschaft der Verschlüsselung von Daten. Mit dieser Art von Währung kann transparent, anonym und innerhalb von wenigen Minuten Geld über das Internet versendet werden.

Die Technologie hinter dem Bitcoin heißt Blockchain und ist "open source", also öffentlich einsehbar. Wie in einem digitalen Logbuch können Daten sicher, aktuell und transparent übermittelt werden. Diese "Block-Kette" besteht aus unendlich vielen (Daten-)Blöcken, in denen alle Transaktionen gespeichert werden. Die Blockchain aktualisiert sich alle zehn Minuten, damit alle Nutzer über dieselbe "Wahrheit" verfügen.

Die Verschlüsselung der Transaktionen läuft über alle Computer im Bitcoin-Netzwerk. Weltweit bestätigen die sogenannten "Miner" die Korrektheit von Transaktionen und speichern sie in einem Block der Kette.

Alle Informationen werden auf der Blockchain gespeichert und können nicht geändert werden, ohne dass es auffällt. Fälschungen sind deshalb nach bisherigem Forschungsstand nicht möglich. Die Blockchain ist wie eine Datenbank, in der alles nachvollzogen werden kann.

Für die Bereitstellung ihrer Rechenkapazität und die wechselseitigen Kontrollen erhalten die "Miner", deren Hardware zuvor den neuesten Block gefunden hat, Bitcoins. Alle vier Jahre halbiert sich die Belohnung. Zuletzt fand das "Halving" im vergangenen Mai statt - zum dritten Mal in der Geschichte.

Steigt der Kurs eines Bitcoins, so erzielt ein "Miner" höhere Einnahmen. Das Problem: Das "Mining" ist ein kostspieliges und energieintensives Unterfangen, das Ressourcen und Umwelt belastet. Aufgrund hoher Strompreise haben private "Miner" mittlerweile kaum noch eine Chance. Denn je mehr "Miner" sich auf die Suche nach neuen Blöcken machen, desto höher ist der Schwierigkeitsgrad der Rechenaufgabe, die sogenannte Hash-Rate.

In riesigen "Mining-Farmen" in Ländern mit niedrigen Strompreisen . Dort rechnen zahlreiche Computer rund um die Uhr, um die nächste Rechenaufgabe zu lösen. Immer mehr professionelle Farmbetreiber dominieren den Markt.

Da die Nachfrage nach Bitcoins in den vergangenen Monaten meist das Angebot deutlich überstiegen hat, hat sich der Preis rasant nach oben entwickelt. Zum einen liegt das daran, dass durch das "Halving" im Frühjahr das Angebot tendenziell verknappt wurde.

Zugleich stieg die Nachfrage. Immer mehr Banken, Firmen, Emittenten und Börsen binden die digitale Währung in ihr Geschäft ein. Auch das Interesse der Öffentlichkeit hat sich 2020 enorm gesteigert. Dies ist nicht zuletzt Folge eines Vorstoßes des großen Bezahldienstes PayPal, der seinen Kunden die Bezahlung in Digitalwährungen wie Bitcoin ermöglichen will.

Mittlerweile ist aus dem Bitcoin eine eigene Anlageklasse geworden. Neben Privatanlegern steigen auch professionelle Anleger wie Vermögensverwalter oder Fondsanbieter in den Markt ein und mischen den Bitcoin zur Diversifizierung ihren Portfolios bei. Gerade durch die Corona-Pandemie und die damit weiter ausufernde Staatsverschuldung fürchten einige Investoren eine steigende Inflation. Dagegen wollen sie sich mit alternativen Anlagen absichern. Da der Bitcoin in seiner Anzahl nach oben begrenzt ist, bietet er eine Art Schutz. Zudem zieht die Kryptowährung viele Spekulanten an, die keinen Höhenflug verpassen wollen.