Nach gescheiterten Tarifverhandlungen gibt es derzeit Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Nach Kitas, Kliniken und Verwaltungen ist jetzt der ÖPNV betroffen. Mit welchen Einschränkungen ürger rechnen müssen.

Nachdem zunächst vor allem in Kindertagesstätten, Kliniken und Stadtverwaltungen gestreikt worden war, liegt am Dienstag der Schwerpunkt des Arbeitskampfes auf dem öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV). In zahlreichen Städten werden Busse und Bahnen nur noch eingeschänkt fahren. Vor allem die deutschen Großstädte sind massiv betroffen.

In Berlin und Hamburg wird von früh morgens bis zwölf Uhr mittags gestreikt; das bedeutet: In der Hauptstadt sollen alle Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen stillstehen, und in Hamburg fahren den ganzen Vormittag über keine U-Bahnen und nur eingeschränkt Busse. In München fällt der U-Bahnverkehr sogar bis 18:00 Uhr aus. In Frankfurt und Köln dauern die Warnstreiks 24 Stunden; in dieser Zeit wird es nur sehr eingeschränkten ÖPNV geben. Auch Ballungsgebiete wie das Ruhrgebiet werden betroffen sein: In Nordrhein-Westfalen werden sämtliche Verkehrsbetriebe bestreikt, die unter den Tarifvertrag des Nahverkehrs fallen.