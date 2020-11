Internethändler müssen Verbraucher ausführlich über ihr Produkt aufklären. In welchem Umfang sie über Garantien des Herstellers informieren müssen, muss jetzt der Bundesgerichtshof klären.

Von Kerstin Anabah, ARD-Rechtsredaktion

Die Parteien sind Online-Händler. Die Beklagte bot auf der Internetplattform Amazon ein Schweizer Offiziersmesser an. In ihrem Angebot gab es keinen Hinweis auf eine bestehende Garantie. Allerdings befand sich auf der Angebotsseite ein Link. Wer diesen anklickte, kam auf das Produktinformationsblatt des Herstellers. Dort wurde am Ende auf eine Garantie hingewiesen. Nach Ansicht des Klägers erfüllt dieser Hinweis aber nicht die Anforderungen an eine wirksame Garantieerklärung. Deshalb liege ein Wettbewerbsverstoß vor. Er mahnte seine Mitbewerberin daraufhin ab und zog vor Gericht.

Internethändler sind grundsätzlich verpflichtet, Verbraucher über das Bestehen und die Bedingungen von Garantien zu informieren. Strittig ist jedoch der Umfang dieser Informationspflicht. Muss der Händler über Hersteller-Garantien nur informieren, wenn er mit ihnen wirbt - oder immer? Muss er gar nach Hersteller-Garantien forschen?