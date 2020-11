Die Novemberhilfen für Firmen, Einrichtungen und Vereine können nun beantragt werden - und der Bund will sie im Dezember fortführen. Wer bekommt wieviel? Was kosten die Hilfen? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Erstattet werden sollen zunächst 75 Prozent des Umsatzes vom November 2019 - bei Betrieben mit bis zu 50 Beschäftigten. Größere Unternehmen sollen weniger erhalten. Der Bund will das Programm auch im Dezember fortführen. Hilfen von mehr als vier Millionen Euro müssen noch von der EU-Kommission genehmigt werden, da sonst ein Verstoß gegen das europäische Beihilferecht droht. Wenn ein Unternehmen im November 2019 noch nicht existierte, gelten die Umsätze vom Oktober 2020 als Bezugspunkt. Andere staatliche Leistungen wie das Kurzarbeitergeld oder Überbrückungshilfe werden generell verrechnet.

Seit dieser Woche sind Anträge möglich, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte. Für Betriebe, Einrichtungen oder Vereine müssen Steuerberaterinnen oder Steuerberater, Rechtsanwalts-Kanzleien oder Wirtschaftsprüfungs-Büros den Antrag stellen - über eine bundeseinheitliche IT-Plattform. Solo-Selbstständige mit einer Förderung von bis zu 5000 Euro können dies direkt tun - über eine Internetseite des Wirtschaftsministeriums und des Finanzministeriums . Nötig ist eine Registrierung auf dem Steuererklärungs-Portal elster.de

Restaurants, Kneipen oder Freizeiteinrichtungen dürften mit der umfangreichen Erstattung von Umsätzen zunächst einigermaßen gut über die Wochen des Teil-Lockdowns kommen. Probleme könnten viele Einzelhändler bekommen, wenn ihnen das ohnehin maue Geschäft mit den neuen Auflagen noch stärker einbricht. Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist daher für zusätzliche verkaufsoffene Sonntage. In jedem Fall rechnen Ökonomen in den kommenden Monaten mit zunehmenden Firmenpleiten. Wie hart es die Wirtschaft trifft, hängt in erster Linie von der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen ab.