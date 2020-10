Wer im kommenden Monat schließen muss, soll großzügig entschädigt werden - so hat es die Regierung versprochen. Doch viele wichtige Details der neuen Nothilfen sind noch unklar.

Im Frühjahr war es die "Bazooka", die Finanzminister Olaf Scholz zückte, um den Corona-Schaden für die Wirtschaft zu begrenzen. Und auch diesmal bemüht der SPD-Politiker den Superlativ. Von "massiven, in dieser Größenordnung bisher unbekannten Unterstützungsleitungen" spricht Scholz. Wer von den neuen Beschränkungen im Kampf gegen die Pandemie besonders betroffen ist, soll großzügig entschädigt werden - so haben er und Wirtschaftsminister Peter Altmaier es versprochen. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Bis zu zehn Milliarden Euro will die Regierung für die November-Hilfen verteilen. Das Geld soll aus dem Topf für die bisherigen Corona-Hilfsprogramme kommen. "Wir haben genug über", sagt Finanzminister Scholz. So hatte die Regierung insgesamt 25 Milliarden Euro für Überbrückungshilfen bereitgestellt, bei denen besonders hart von der Pandemie getroffene Firmen einen Großteil ihrer Fixkosten erstattet bekommen. Davon sind bislang aber nur rund 1,2 Milliarden Euro bewilligt worden. Viele Unternehmen haben die Regelung als zu bürokratisch kritisiert.

So einiges. Bislang ist nicht bekannt, welche Betriebe oder Einrichtungen entschädigt werden, die nicht wegen staatlicher Auflagen schließen müssen - aber de facto fast ihr ganzes Geschäft verlieren: also etwa eine Wäscherei, die für Hotels arbeitet, oder ein Lieferant für die Gastronomie. Auch ist offen, wie geringe Umsätze gewertet werden, die Restaurants im November noch mit Außer-Haus-Verkauf erwirtschaften. Wann Betriebe Anträge stellen können und wie schnell das Geld ausgezahlt wird, ist eine weitere unbeantwortete Frage. Finanz- und Wirtschaftsministerium arbeiten gerade die Details aus. Versprochen haben sie rasche und unbürokratische Hilfen.

Recht großzügig sind die Hilfen für Restaurants, Kneipen oder Freizeiteinrichtungen, die im November schließen müssen. Drei Viertel des Umsatzes vom November 2019 wird in vielen Fällen über die Einnahmen hinausgehen, die sie angesichts der zweiten Corona-Welle sonst in diesem Monat gehabt hätten. Jedoch könnte die Situation für viele Betriebe nach November erneut kritisch werden - wenn sie wieder öffnen dürfen, die Pandemie aber noch längst nicht besiegt ist. Probleme könnten auch so manche Einzelhändler bekommen, denen das ohnehin maue Geschäft mit den neuen Auflagen noch stärker einbricht. In jedem Fall rechnen Ökonomen zum Jahresende mit einer Pleitewelle. Wie hart es die Wirtschaft trifft, hängt in erster Linie von der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen ab.