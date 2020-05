Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist politisch brisant. Denn es ist auch eine Attacke gegen den EuGH - und könnte Länder wie Ungarn und Polen ermutigen, dessen Rechtsprechung zu ignorieren.

Eine Analyse von Frank Bräutigam, ARD-Rechtsredaktion

Dass die Richterinnen und Richter des zweiten Senats die umstrittenen Anleihekäufe der EZB nicht widerspruchslos hinnehmen würden, das zeichnete sich bereits Mitte des vergangenen Jahres ab, als in Karlsruhe verhandelt wurde. Es gab sehr viele kritische Nachfragen. Dies spiegelt sich nun auch in dem Urteil.

Wenn die Krisenpolitik der Europäischen Zentralbank dazu führt, dass Sparer darunter leiden und die Altersvorsorge der Deutschen in Schieflage gerät, ist Schluss mit lustig. So in etwa ließe sich der Kern der Karlsruher Kritik an der EZB - etwas flapsig formuliert - zusammenfassen.

Attacke auch gegen den EuGH

Das Urteil ist nicht nur eine Kampfansage an die Euro-Notenbanker in Frankfurt. Es ist zugleich eine wüste Attacke gegen die Kolleginnen und Kollegen des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg (EuGH), die Ende 2018 das Anleiheprogramm billigten: aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts eine - die Wortwahl muss man sich auf der Zunge zergehen lassen - "schlechterdings nicht mehr nachvollziehbare" Entscheidung.

Heftiger kann man die Rechtsprechung eines Gerichts kaum in Grund und Boden stampfen. Nicht ohne Grund betonte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle zu Beginn der Urteilsverkündung, dass die Entscheidung auf einige sicher "irritierend" wirken werde. Es wird die Aufgabe seines Nachfolgers, des künftigen Verfassungsgerichtspräsidenten Stephan Harbarth sein, die Wogen zu glätten und das Gespräch mit Luxemburg zu suchen, damit es nicht zu nachhaltigen Verwerfungen kommt.

EZB-Anleihekäufe teilweise verfassungswidrig

EZB muss Handeln nun begründen

Nähert man sich dem Urteilsspruch rein inhaltlich, dürften sich die Folgen in Grenzen halten. Die EZB hat drei Monate Zeit, eine Begründung dafür zu liefern, warum ihrer Meinung nach das Kaufprogramm verhältnismäßig sein soll. Das wird sie sicher tun. Ihr bleibt auch gar nichts anderes übrig. Denn nur dann darf sich die Bundesbank weiterhin am Programm beteiligen.

Darin liegt allerdings auch eine Chance. Wenn die EZB stärker als bisher verdeutlicht, dass sie auch negative Effekte ihrer Geldpolitik im Blick hat, könnte dies die Akzeptanz ihrer Programme, gerade im kritischen Deutschland, steigern.

Gefährliche politische Dimension

Das Urteil hat allerdings auch eine politische Dimension, und die ist brisant, sogar gefährlich. Wenn das europaweit stark beachtete Bundesverfassungsgericht sich offen gegen den EuGH stellt, könnte das sehr schnell Nachahmer auf den Plan rufen. In Polen und Ungarn wird man die heutige Entscheidung sehr aufmerksam zur Kenntnis nehmen. Die autoritären Regierungen in Warschau und Budapest werden sich ermutigt fühlen, die Rechtsprechung aus Luxemburg zu ignorieren.

Damit dürfte es für die EU-Institutionen noch schwieriger werden, Rechtsstaatlichkeit in den osteuropäischen Problemländern durchzusetzen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet ist das Urteil sicher alles andere als europafreundlich.