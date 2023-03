Bericht des SIPRI-Instituts Europa rüstet auf Stand: 13.03.2023 00:01 Uhr

Während der weltweite Waffenhandel leicht zurückgeht, importieren die europäischen Staaten immer mehr Waffen. Auslöser ist laut Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Die Waffenimporte europäischer Staaten sind in den vergangenen vier Jahren stark gestiegen. Hintergrund ist laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut (SIPRI) der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Länder hätten zwischen 2018 und 2022 fast doppelt so viele Waffen gekauft wie in den fünf Jahren zuvor, teilten die Friedensforscher zur Veröffentlichung des Berichts zum weltweiten Waffenhandel in Stockholm mit.

"Nach Russlands Einmarsch in der Ukraine wollen die europäischen Staaten mehr und schneller Waffen importieren", sagte der SIPRI-Forscher Pieter Wezeman. Die europäischen NATO-Partner hätten ihre Waffeneinfuhren im Untersuchungszeitraum im Vergleich zu den fünf Jahren zuvor sogar um 65 Prozent erhöht. Insgesamt jedoch sei der weltweite Waffenhandel um rund fünf Prozent zurückgegangen, hieß es.

USA sind weiterhin wichtigster Waffenexporteur

Die USA waren laut dem jährlich erscheinenden Bericht wie in den vergangenen Jahren mit einem Anteil von 40 Prozent der wichtigste Exporteur von Waffen. Mit einem Anteil von 16 Prozent stand Russland auf Platz zwei, gefolgt von Frankreich mit elf Prozent und China mit 5,2 Prozent.

Deutschland war demnach mit einem Anteil von 4,2 Prozent zwischen 2018 und 2022 der fünftgrößte Lieferant von Waffen. Allerdings seien die deutschen Ausfuhren im Vergleich zu den fünf Jahren zuvor um 35 Prozent zurückgegangen.

Russische Rüstungsexporte sanken um 31 Prozent

Die USA und Russland führen die Liste der weltweit wichtigsten Rüstungsexporteure seit Jahren an. In dem von den Friedensforschern untersuchten Zeitraum hat sich der Abstand zwischen den beiden Ländern aber vergrößert. So seien die Exporte der USA zwischen 2018 und 2022 im Vergleich zu den fünf Jahren zuvor um 14 Prozent gestiegen, hieß es. Die Ausfuhren aus Russland hingegen sanken demnach um 31 Prozent.

Trotz des Rückgangs liefere Russland vermehrt nach China und Ägypten, erklärten die Friedensforscher. Auch in afrikanischen Ländern südlich der Sahara, etwa Angola, Nigeria und Mali, gebe es Abnehmer. Allerdings gehen die Friedensforscher davon aus, dass die russischen Exporte weiter schrumpfen werden, weil verfügbare Waffen für die eigenen Truppen benötigt würden. Zudem stünden potenzielle Abnehmer unter dem Druck der US-Amerikaner und Europäer, die Russland mit Sanktionen belegt haben.

Elf Prozent der globalen Waffenverkäufe gingen nach Indien

Als Land verzeichnete Indien dem Bericht zufolge zwischen 2018 und 2022 weltweit die meisten Importe. Elf Prozent der globalen Waffenverkäufe gingen in das südasiatische Land. Auch Saudi-Arabien (9,6 Prozent), Katar (6,4 Prozent), Australien (4,7 Prozent) und China (4,6 Prozent) zählten zu den größten Importnationen.

Die Ukraine war dem Bericht zufolge im Jahr 2022 der drittgrößte Importeur von Waffen weltweit. Die Bedeutung der Ukraine im internationalen Waffengeschäft hat damit seit dem Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar 2022 stark zugenommen - obwohl die NATO-Staaten aus Furcht vor einer weiteren Eskalation des Konflikts mit Russland keine Kampfflugzeuge oder Raketen mit großer Reichweite an die Ukraine geliefert haben, wie Wezeman betonte. Zugleich kritisierte der SIPRI-Forscher den Export vergleichbarer Waffensysteme in andere Krisenregionen.