Britischer Ölkonzern BP erzielt Milliardengewinn Stand: 01.11.2022 10:34 Uhr

Wegen der hohen Ölpreise und eines starken Handelsergebnisses hat der britische Ölkonzern BP seinen Quartalsgewinn mehr als verdoppelt. Das Ergebnis reiht sich in die Erfolgsbilanzen der Konkurrenz ein.

Angesichts der hohen Öl- und Gaspreise hat der britische Ölkonzern BP in den Monaten Juli bis September den zweithöchsten Quartalsgewinn seiner Geschichte erwirtschaftet. Das bereinigte Nettoergebnis stieg auf 8,15 Milliarden US-Dollar (8,22 Milliarden Euro), wie BP heute in London mitteilte. Das war deutlich mehr, als Analysten im Schnitt erwartet hatten.

Ein Jahr zuvor hatte der Konzern noch einen bereinigten Gewinn von lediglich 3,3 Milliarden Dollar ausgewiesen. Die gestiegenen Gaspreise und "ein außergewöhnliches Gasmarketing- und Handelsergebnis" hätten für den massiven Anstieg des Nettogewinns gesorgt, hieß es von BP.

Aktienrückkauf in Höhe von 8,5 Milliarden Dollar

Der Vorstand kündigte zudem an, die Quartalsdividende um zehn Prozent anzuheben und das Aktienrückkaufprogramm um 2,5 Milliarden Dollar auszuweiten. Damit summiert sich der Aktienrückkauf für das laufende Jahr auf insgesamt 8,5 Milliarden Dollar. Das entspricht im bisherigen Jahresverlauf 60 Prozent des überschüssigen Barmittelzuflusses von BP.

Bereits im zweiten Quartal hatten die Briten im Vergleich zum Vorjahr eine Verdreifachung des Gewinns und das beste Ergebnis seit 14 Jahren erzielt. Die BP-Aktie stieg nach Bekanntgabe der neuesten Zahlen zunächst leicht um 0,8 Prozent, ehe sie ins Minus drehte.

Das Ergebnis je Aktie des Öl- und Gaskonzerns sei stark gewesen, schrieb JPMorgan-Analyst Christyan Malek in einer ersten Reaktion. Allerdings sei zu bedenken, dass es von Handels- und Einmaleffekten in der Gas- & Low Carbon-Sparte geprägt sei. Außerdem seien die neu angekündigten Aktienrückkäufe in Summe geringer als jene aus den vorangegangenen Quartalen. Die Euphorie der Anleger dürfte sich daher an diesem Handelstag in Grenzen halten.

BP reiht sich in die starken Zahlen der Konkurrenz ein

Die führenden westlichen Öl- und Gaskonzerne profitieren von explodierenden Energiepreisen im Zuge des Ukraine-Krieges. Allein im zweiten Quartal kamen sie zusammen auf eine Gewinnsumme von 59 Milliarden Dollar. Diese Entwicklung setzte sich von Juli bis September fort: In den vergangenen Tagen hatten auch die BP-Rivalen wie Shell, ExxonMobil und TotalEnergies von Rekordgewinnen berichtet.

Nach dem russischen Angriff waren die Öl- und Gaspreise in die Höhe geschossen. In der Spitze kostete ein Fass der Nordseesorte Brent knapp 140 US-Dollar - der höchste Stand seit 2008. Wegen der Sorgen vor einer globalen Rezession und damit einer sinkenden Nachfrage waren sie zwar zuletzt gesunken - gestern kostete ein Barrel Brent rund 95 Dollar. Doch das Niveau bleibt extrem hoch. Zum Vergleich: Anfang 2022 lag der Preis noch bei unter 80 Dollar.

Übergewinnsteuer bleibt Thema

Die starken Ergebnisse der Energiekonzerne sorgen allerdings für Unmut bei Verbrauchern und Politik, die mit den wirtschaftlichen Schäden durch die steigende Inflation und höhere Zinssätze kämpfen. Die jüngsten Gewinne entfachten die Diskussion über Sondersteuern für Unternehmen, die von der Energiekrise profitieren, neu.

Mehrere Länder in Europa haben eine solche Sonderabgabe bereits eingeführt - wie etwa Großbritannien. Das in London ansässige Unternehmen BP wurde durch die zusätzlichen Steuern in seinem Heimatland schon getroffen.