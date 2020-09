Nach monatelangen Kursanstiegen haben die Aktien von Apple, Tesla & Co. am Donnerstag einen Rückschlag erlitten. Experten warnen seit längerem davor, dass viele der Titel zu "heiß" gelaufen sind.

Die Verluste am Donnerstagabend deutscher Zeit waren abrupt und massiv. Der Auswahlindex der US-Technologiebörse Nasdaq, der Nasdaq 100, verlor mehr als fünf Prozent und zog auch die Standardwerte im Dow-Jones-Index und den S&P 500 deutlich nach unten.

"Kasse machen" nach steilem Anstieg

Wie so oft an der Börse entlud sich die Skepsis vieler Investoren an den "heiß gelaufenen" Tech-Titeln in einem Gewitter, das in dieser Stärke dennoch viele Beobachter überrascht hat. Anders als den den Vortagen hätten Anleger gute US-Wirtschaftsdaten ignoriert, sondern angesichts der Kursgewinne der vergangenen Monaten einfach "Kasse gemacht", so etwa Chris Hussey von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Gerade in den zuletzt so starken Aktien von Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple und Nvidia hätten die Anleger Gewinne realisiert.

Tatsächlich gehörten die Papiere von Apple mit minus 8,5 Prozent, Tesla mit minus 9 Prozent oder auch Microsoft mit minus 6,2 Prozent zu den größten Verlieren. Die Aktie des Video-Streaming-Anbieters Zoom verlor als schwächster Nasdaq-Wert sogar 10 Prozent.

Blase oder nicht Blase?

Über die Gründe des kleinen Ausverkaufs spekulieren die Experten nun in verschiedenen Richtungen. Vor allem das Schlagwort von einer neuen Technologieblase, vergleichbar mit der Dotcom-Blase vor 20 Jahren, machte bereits im Vorfeld die Runde.

Anhänger dieser Theorie führen die hohen Börsen-Bewertungen vieler der Tech-Konzerne ins Feld. Tatsächlich kostet etwa die Apple-Aktie das 36fache der für das kommende Geschäftsjahr erwarteten Gewinne. Viele andere der stark gestiegenen Tech-Aktien kommen auf noch weitaus ungünstigere Wert ins Sachen "Kurs-Gewinn-Verhältnis".

Marktbeobachter, die dieser These widersprechen, verweisen auf die hohe Liquidität vieler der großen Tech-Konzerne. Anders als um die Jahrtausendwende haben Apple, Microsoft oder Facebook viele Milliarden an Rücklagen, ihre finanzielle Position sieht also grundlegend anders aus als zur "Dotcom-Zeit". Der gesamte Tech-Sektor verfüge über ein finanzielles Netto-Guthaben, sagt etwa Portfolio-Manager Erling Haugan Kise, von DNB Asset Management, im Gegensatz zu anderen Branchensektoren.

Klumpenbildung durch Tech-Giganten

Anders als vor 20 Jahren hat sich in den vergangenen Jahren aber eine gewaltige Zusammenballung von Marktmacht bei wenigen der "Tech-Gorillas" ergeben, die den Technologiebereich dominieren: Amazon, Apple, Facebook, Microsoft und die Google-Mutter Alphabet haben zuletzt fast vier Billionen Dollar an Börsenwert aufgeboten, das ist mehr als die gesamte Wirtschaftsleistung Deutschlands. Diese "Klumpenbildung" birgt ganze neue Risiken für Technologie-Börsen - aber auch für den Kapitalmarkt insgesamt.

Zusammen mit der Spekulationswut vieler Anleger in den vergangenen Wochen dürften auch in Zukunft weitere Rückschläge an den Tech-Märkten zu erwarten sein. Nach einem Anstieg des Nasdaq 100 um fast 40 Prozent alleine im laufenden Börsenjahr war der Mini-Crash des Donnerstags wohl nur eine Frage der Zeit.

