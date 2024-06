Wetterthema Jahrhundertregen Stand: 03.06.2024 11:06 Uhr

Was ist ein Jahrhundertregen?

Während dem ausklingenden Starkregen-Ereignis fielen in Süddeutschland von Donnerstagmorgen bis Montagmorgen verbreitet deutlich über 100 Liter Regen auf den Quadratmeter. In Kaiserbach-Cronhütte, knapp 50 km östlich von Stuttgart gelegen waren es 225, in Wangen im Allgäu 209 und Sigmarszell am Bodensee 199 Liter. Dort fielen sogar 135 Liter binnen eines Tages.

Eine Untersuchung der Regenmengen zwischen 1951 und 2000 hat ergeben, dass in weiten Teilen Deutschlands 60 bis 80 Liter Regen innerhalb von 24 Stunden nur etwa einmal in 100 Jahren zu erwarten sind. Etwas höher liegen diese Werte im Schwarzwald und an den Alpen, wo erst 24-stündige Regenmengen über 100 Liter bzw. über 120 Liter pro Quadratmeter als Jahrhundert-Ereignis gelten.

Der deutschlandweite Rekord liegt sage und schreibe bei 312 Liter pro Quadratmeter, die am 12. August 2002 in Zinnwald im Erzgebirge gemessen wurden. Die darauffolgende Elbeflut ist für viele eine bleibende Erinnerung. Besonders gefährlich sind vor allem extrem intensive Platzregen, wie sie für ein starkes Gewitter typisch sind.

Während eines Unwetters am 29. Mai 2016 in Braunsbach in Baden-Württemberg reichten regional gefallene Regenmengen von bis zu 65 Liter innerhalb einer Stunde um den gesamten Ort zu verwüsten. Bei Füssen im Allgäu sollen am 25. Mai 1920 innerhalb von nur 8 Minuten sogar 126 Liter Regen auf den Quadratmeter gefallen sein - diese Messung wird jedoch angezweifelt.